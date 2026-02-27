Primc s klasično pletenico osvojil vse možne točke

V Prečni pri Novem mestu so se to pot poklonili pletenicam. Naj že v uvodu omenimo, da je med 54 mojstrovinami pet sodelujočih zbralo čisto vse točke. Med njimi je bil tudi Boštjan Primc ... »Neka starejša gospa, nekoč je bila očetova soseda, nam je v tistem resnično pokazala, kako se peče pletenica. To je bilo tukaj včasih kar pomemben običaj. Pletenice so pekli, denimo, tudi za god. Ker pa sem član Turističnega društva Straža, nas je žena našega predsednika spodbudila, da smo začeli negovati tudi to dediščino. Povsem so me navdušile in zdaj jih redno pečem,« nam je povedal Primc, doma iz Straže. Leto dni je v pokoju. Znan je tudi po tem, da se v kuhinji odlično znajde. Pred dnevi je bil tako eden od petih, ki so navdušili na že 16. državni in 20. regijski razstavi ter ocenjevanju pletenic, ki ju je organiziralo Društvo kmečkih žena Novo mesto v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije ter Turističnim društvom Straža. Gre za nekakšno državno prvenstvo v pripravi pletenic.

Kar 54 že na oko, potem pa še na okus, prekrasnih izdelkov je pod drobnogled vzela strokovna komisija: 28 jih je prejelo zlato priznanje, 20 srebrno in še štiri bronasto. Podeljeni sta bili tudi dve zahvali. Pet pletenic je naposled osvojilo vseh 30 točk – najboljše so pripravili Mari Jakše iz Malega Podljubna, Ljubica Hočevar z Bučke, Boštjan Primc iz Straže, Irena Vodopivec iz Šmalčje vasi in Jožica Koller z Gatine, pošta Grosuplje.

170 stopinj celzija naj bo temperatura v pečici.

Testo naj ne pobegne

»Resnično rad takole spečem pletenico. Naredil sem jo tudi, ko se je hči rodila. Pripravim jih za raznorazna tekmovanja in razstave,« je nadaljeval Boštjan, ki je tokrat, kot nam je povedal, tekmoval s povsem klasično pletenico. »Takšna je bila kot lani, res pa je, da sem letos le še nadgradil recept. Lani sem namreč izgubil pol točke, letos pa sem šel na tekmovanje z mislijo, da osvojim vse, kar se da,« je nadaljeval. Ter začel razodevati: »Pripravil sem osnovno kvašeno testo, kjer ne smejo manjkati: malce boljša moka, kvas, maslo, mleko in jajca. Od arom pa vanilja, limonina lupina, rum. Testo sem potem zamesil, nakar je bilo treba pametno razdeliti ter pretehtati končno testo, da sem imel potem dovolj svaljkov za pletenje. Testo je moralo najprej še malce vzhajati, nakar sem se lotil pletenja.«

Umetnina Boštjana Primca je dosegla vse možne točke.

Trije svaljki, tri barve

Morda se sliši preprosto, pa ni. »Hitro je treba delati, zelo hitro, saj ti lahko testo uide, če preveč vzhaja. Ko ga spečeš, ti lahko testo tudi poči, zato je treba biti res hiter. Ko se dela, je treba na polno, nobenega čakanja ni. In ko sem spletel do konca, sem še vseeno pustil, da še enkrat vzhaja, do dvojne količine. Kvas je to pot opravil svoje ... Če bi bilo premalo vzhajano, bi lahko vse skupaj upadlo. Ujeti je treba resnično pravi trenutek,« je povedal Boštjan Primc. Ko je delo na mizi opravljeno, gre v pečico, ogreto na 170 °C.

»Je pa temperatura odvisna tudi od pečice same. Praviloma pečem nekje med 40 in 50 minutami,« je dodal Boštjan Primc, ki pred koncem peke pletenico premaže še z jajcem, da dobi tako tisto pravo barvo kot še nekaj leska. »Ko je pečeno, počakam, da se ohladi, in to je to!« Sogovornik prav tako priznava, da ima še kako rad, če je v času peke mir pri hiši; ne nazadnje porabi kar tja do štiri ure za takole dobroto. »Moram reči, da sem letos bolj preudarno dodajal sestavine, predvsem pa sem pri vseh procesih ujel tisti pravi trenutek. Je pa vseeno vse presenetilo, ker sem imel pletenico v treh nivojih, pa še v treh različnih barvah; to slednje mi je uspelo tako, da sem v testo vmešal čokolado in kurkumo ter tako dobil barvo.«

Da bi bila letošnja pletenica takšen hit, ni pričakoval. Je pa že prej naredil eno za preizkušnjo: tako kot tekmovalna mu je tudi ta uspela. »Vesel sem, ker imamo takšna druženja in takšne razstave. Poleg tega ohranjamo bogato tradicijo,« je še poudaril Boštjan, ki se že spogleduje z idejo, da bi prihodnje leto spletel srce in ga prinesel na razstavo, ki so jo tako zavzeto in marljivo pripravile članice Društva kmečkih žena Novo mesto, zbrane okoli predsednice Štefke Vidic. Prijetno popoldne v Prečni sta popestrili še pevski skupini Pletenica, ki deluje pod okriljem DKŽ Novo mesto, in Klasek Izlake. Zbrani so si ogledali tudi klekljarska dela Verice Nose.