Primer Armina pretresa Slovenijo: po smrti na Čopovi ulici v zgodbo vstopil Matoz

Minister za notranje zadeve Franci Matoz se je seznanil z ukrepi, predvsem z delovnopravnega področja, po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper 37-letnega Armina Đutovića, očeta šestih otrok, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Ob tem je družini in svojcem pokojnega izrekel sožalje in obžaloval tragični dogodek. Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, je bilo glede na takratne okoliščine zoper policiste mogoče izreči delovnopravni ukrep izredne odpovedi delovnega razmerja ali uvedbo disciplinskega postopka zaradi težje disciplinske kršitve.

Prejšnji direktor policije Damjan Petrič je 14. aprila zoper šest policistov, za katere je državni tožilec vložil obtožnico, uvedel disciplinski postopek zaradi težjih disciplinskih kršitev, a je 15. junija pristojni organ vseh šest disciplinskih postopkov ustavil zaradi zastaranja. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer izvaja naloge v enoti, in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ob tem so ocenili, da zaradi tega ukrep odvzema policijskih pooblastil ni nujno potreben.

V primeru smrti Armina Đutovića se je pred sodiščem odprlo novo vprašanje. Dvainpetdesetletni policist Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so 8. decembra 2024 sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, želi iz sodnega spisa izločiti posnetke policijske telesne kamere. FOTO: Facebook/Delo UI

Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski postaji Ljubljana Center. Odvzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage, so še sporočili z ministrstva.

Posnetek telesne kamere kot ključni dokaz

POP TV je dve leti po smrti 37-letnika v policijski intervenciji v Čopovi ulici v Ljubljani, minuli teden pridobil in objavil posnetek s policijske telesne kamere, enega ključnih dokazov v postopku zoper policiste. Skoraj sedem minut dolg posnetek prikazuje, kako policisti moškega s silo zadržujejo na tleh, nato pa ga še več minut pustijo negibnega ležati brez pomoči.

Šest policistov pred sodnikom

Šest policistov se te dni na sodišču izreka o krivdi zaradi očitkov, da so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo moškega. Eden od njih je obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti, peterici pa tožilstvo očita, da mu niso nudili prve pomoči.

Trojica je že stopila pred sodnika in krivdo zanikala, obramba enega od njih pa zahteva izločitev posnetka telesne kamere, ker naj ne bi bil seznanjen s snemanjem. Za petek je bil razpisan tudi narok zoper policista, ki mu obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, a je bil medtem preklican.