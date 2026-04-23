  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAGINJA

Primite se za denarnice, kriza bo dražila hrano v Sloveniji

Zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu dražji energija, gnojila in prevoz. To viša cene pridelkov ter vse bolj pritiska tudi na kmete in potrošnike,
Napovedi kažejo, da bomo jedli še dražjo hrano. FOTO: Jože Pojbič

Profesor Luka Juvančič je opozoril na posledice zapletenih razmer v svetu. FOTO: Biotehniška fakulteta

Stanje v Hormuški ožini še kako vpliva tudi na slovenskega kmeta. FOTO: Reuters

Drago Perko
 23. 4. 2026 | 07:39
4:43
A+A-

Vsi pogledujemo proti Bližnjemu vzhodu, kjer rožljajo z orožjem. Življenjsko pomembna pot skozi Hormuško ožino je zdaj odprta, zdaj zaprta. To še kako vpliva tudi na slovenskega kmeta in celotno globalno kmetijstvo. Višji stroški se prelijejo skozi logistiko in predelavo ter ustvarjajo pritisk na celotno prehransko verigo in lahko vodi do višjih cen hrane ter nižjih marž za kmete ali višjih cen za potrošnike. Ob cenah surovin in repromateriala pa je vprašanje, kako dolgo in za kakšno ceno bodo kmetje še vztrajali. Hrana se namreč draži, v zadnjem letu za 5,9 odstotka. Potrošniki pa v takšnih razmerah večkrat obrnejo vsak evro, preden se odločijo za nakup.

5,9 ODSTOTKA je dražja v zadnjem letu.

»Trenutne varnostne razmere in zastoji v preskrbnih verigah in z njimi povezani višji stroški (goriva, mineralnih gnojil, logistike, embalaže) se torej še niso vgradili v maloprodajne cene hrane. Zagotovo pa lahko pritiske na maloprodajne cene hrane pričakujemo v nadaljevanju leta, saj se povečujejo stroški vzdolž celotne verige. O magnitudi podražitev ne bom špekuliral, veliko pa je odvisno od razvoja geopolitičnih dogodkov v naslednjih tednih in mesecih in s tem povezanega umirjanja oziroma zaostrovanja razmer na trgih s fosilnimi gorivi in energetsko intenzivnimi proizvodi (mineralna gnojila, plastika-embalaža), pa tudi težavnejše in dražje logistike,« meni Luka Juvančič, redni profesor na biotehniški fakulteti, na katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo.

Krepitev preskrbe

Profesor Luka Juvančič je opozoril na posledice zapletenih razmer v svetu. FOTO: Biotehniška fakulteta
Profesor Luka Juvančič je opozoril na posledice zapletenih razmer v svetu. FOTO: Biotehniška fakulteta
Država nekaj ukrepov že napoveduje. Državno neposredno uravnavanje cen in zniževanje DDV sta po mnenju Juvančiča problematična, ker lahko povzročita pritiske v verigi in ne zagotovita nižjih cen za potrošnike. Koristi pogosto ostanejo posrednikom (trgovcem, predelovalcem). Bolj smiselni so ciljani ukrepi: pomoč najbolj prizadetim (vavčerji), finančna razbremenitev proizvajalcev (reprogram kreditov, moratoriji) ter jamstvene sheme za kmetijske inpute, ki stabilizirajo dobavo in cene surovin, je izpostavil sogovornik. »Na dolgi rok pa je najustreznejši ukrep krepitev odpornosti sistema preskrbe s hrano. Začenši s tehnološko posodobitvijo kmetijske pridelave, dolgoročnimi in pogodbeno obvezujočimi odnosi vzdolž celotne verige od kmeta do trgovine. Pa tudi z racionalizacijo in spremembo nakupnih navad; načrtovanje obrokov, manj impulzivni nakupi, poseganje po sezonski hrani lokalnega izvora. Država lahko neposredno vpliva prek sistema zelenih javnih naročil pri nabavi hrane za javne zavode, pa tudi posredno s spodbujanjem pozitivnih (zdravih in trajnostnih prehranskih vzorcev).«

Rast cen surovin

Stanje v Hormuški ožini še kako vpliva tudi na slovenskega kmeta. FOTO: Reuters
Stanje v Hormuški ožini še kako vpliva tudi na slovenskega kmeta. FOTO: Reuters
Z izzivi se seveda soočajo tudi slovenska podjetja v agroživilski industriji. »V Panviti na rast cen surovin odgovarjamo z večplastnim pristopom. Ključno vlogo ima naša vertikalna integracija, saj pomemben del surovin pridelamo sami ali jih zagotavljamo znotraj lastne verige. Hkrati stalno optimiziramo procese, iščemo učinkovitejše rešitve v proizvodnji ter razvijamo izdelke z višjo dodano vrednostjo, ki omogočajo bolj stabilno poslovanje tudi v času cenovnih nihanj. Rast cen surovin predstavlja stalen pritisk na stroškovno stran poslovanja, posledično tudi na marže. Del teh pritiskov blažimo z internimi optimizacijami in učinkovitejšim upravljanjem verige vrednosti, vendar vseh podražitev ni mogoče v celoti absorbirati. Zato je pomembno tudi usklajevanje s trgovinskimi partnerji, da se zagotovi vzdržen model za vse deležnike v verigi,« trenutne razmere pojasnjujejo v Panviti, agroživilskem koncernu, ki prideluje in predeluje hrano ter jo dobavlja trgovinam. Panvita velja za prehransko verigo, ki je v Sloveniji najbolj povezana z okoljem. Prav lokalna pridelava Panviti zagotavlja stabilnejšo oskrbo, boljšo sledljivost in manjšo odvisnost od globalnih motenj, ki krepi zaupanje potrošnikov.

Trenutne varnostne razmere in zastoji v preskrbnih verigah se še niso vgradili v maloprodajne cene.

V zadnjem obdobju so za Panvito največji izziv podražitve pri krmi, energentih, embalaži ter določenih kmetijskih surovinah, svoje dodajo še visoki stroški dela. »Pritisk na cenovno dostopne izdelke je v zadnjem obdobju izrazitejši, saj potrošniki vse bolj premišljeno upravljajo svoje izdatke. Kljub temu opažamo, da potrošniki še vedno iščejo ravnotežje med ceno, kakovostjo in izvorom. Zato je naša usmeritev jasna – ponujati izdelke, ki združujejo zanesljivo kakovost in dostopnost, ob hkratnem ohranjanju zaupanja v blagovno znamko.«

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:51
Novice  |  Slovenija
KRAJINSKI PARK

Postavili plavajoči otok za ptice

Na Ledavskem jezeru so postavili poskusna gnezdišča. Uporabljali naj bi jih zlasti čigre, galebi in pobrežniki.
23. 4. 2026 | 09:51
09:48
Šport  |  Športni trači
NEPRIJETNA IZKUŠNJA

Kakšna drama za Hrvatico! »Umiram od lakote, ne smem jesti«

Nogometašica je po zlomu nosu opisala bolečo izkušnjo in dolgotrajno čakanje na pregled.
23. 4. 2026 | 09:48
09:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VAL GROŽENJ

Zaradi novih groženj z bombami na Hrvaškem evakuirali učence in zaposlene: intervencija poteka v Puli in Šibeniku

Več šol je prejelo elektronska sporočila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, policija pa preverja objekte.
23. 4. 2026 | 09:47
09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
09:34
Razno
HORMUŠKA OŽINA

Iran objavil posnetek: maskirani vojaki zasegli ladje, na eni pomorci iz naše soseščine (VIDEO in FOTO)

Na eni od ladij, ki jih je zasegla Iranska revolucionarna garda, so tudi štirje črnogorski pomorci.
23. 4. 2026 | 09:34
09:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREVARANTKA

Ženska najemala avtomobile, nato pa izginila: slovensko podjetje oškodovano za vrtoglavo vsoto

Obsojenka je večkrat najela vozila znamk audi in volkswagen, pri tem pa uporabljala neresnične podatke in tujo dokumentacijo.
23. 4. 2026 | 09:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki