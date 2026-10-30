Slovenci, primite se za denarnice: pozimi bodo računi za elektriko občutno višji

Z novembrom se bo začelo štirimesečno obdobje višje sezone obračuna omrežnine pri elektriki. Strošek bo višji kot v lanski sezoni, po tarifah do konca leta 2026 za tipične odjemalce za od 12 do 40 odstotkov, tarife za leto 2027 naj bi bile znane konec novembra letos. Z letom 2027 sicer prihaja drugačna razporeditev časovnih blokov. V višji sezoni, ki traja od začetka novembra do konca februarja, bo skladno z ukrepom postopnosti, sprejetim septembra lani, odjemalcem obračunanih 70 odstotkov vrednosti tarifne postavke za moč v časovnem bloku 1.

Po informativnih izračunih, ki jih je ta mesec objavila Agencija za energijo, bo povprečni gospodinjski odjemalec z letno porabo 4000 kilovatnih ur (kWh) v višji sezoni mesečno plačal 24 evrov. To je 5,8 evra oziroma 31,9 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. Agencija poudarja, da bo letni strošek omrežnine, torej ob upoštevanju višje in nižje sezone, za povprečnega gospodinjskega odjemalca tudi v letu 2026 nižji kot po stari metodologiji, in sicer za dobrih 18 odstotkov. Po stari metodologiji je takšen odjemalec za omrežnino plačal 222,5 evra, leta 2025 171,1 evra, letos pa 182,1 evra.

Največje podražitve za gospodinjstva s sončno elektrarno

Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko in letno porabo 9000 kWh bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 41,7 evra. To je 4,6 evra oziroma 12,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjstva bo v letu 2026 skoraj 26 odstotkov nižji kot po stari metodologiji. Po njej je odjemalec plačal 429,6 evra, leta 2025 326,1 evra, letos pa 318,3 evra. Precej drugačen bo izračun za gospodinjstvo s toplotno črpalko in sončno elektrarno, prav tako z letno porabo 9000 kWh. V prihajajoči višji sezoni bo mesečni strošek omrežnine znašal 24 evrov, kar je 6,9 evra oziroma 40,4 odstotka več kot v pretekli zimski sezoni.

Letni strošek omrežnine za takšnega odjemalca bo leta 2026 višji kot po stari metodologiji, in sicer za približno 60 evrov oziroma povprečno pet evrov na mesec. Po stari metodologiji je plačal 95,5 evra, leta 2025 155,5 evra, letos pa 155,4 evra. Gospodinjski odjemalci s sončno elektrarno, vključeni v sistem neto meritev (net metering), omrežnine za energijo ne plačujejo. Zato je njihov letni strošek omrežnine nižji kot pri gospodinjstvih s podobno porabo, ki nimajo sončne elektrarne.

Zakaj se omrežnina zvišuje postopoma?

Da bi ublažila skok omrežnine ob prehodu iz poletne v zimsko sezono, se je Agencija za energijo lani odločila za postopno uveljavljanje višjih tarif za omrežnino za moč v časovnem bloku 1. V lanski zimski sezoni je bilo tako uveljavljenih 50 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke. Letos bo ta delež znašal 70 odstotkov, v prihodnji sezoni pa 90 odstotkov ciljne vrednosti.

Leta 2027 drugačna razporeditev časovnih blokov

Z letom 2027 se bodo spremenile tudi opredelitve časovnih blokov. Kot pojasnjuje agencija, se je zaradi izrazitega povečanja števila sončnih elektrarn v letih 2024 in 2025 pomembno spremenil sistemski konični diagram obremenitve. Najdražji, prvi časovni blok bo krajši, v nižji sezoni drugega časovnega bloka ne bo več, ob dela prostih dnevih pa bosta znotraj dneva veljala le dva časovna bloka.

Prvi časovni blok bo v višji sezoni ob delavnikih veljal od 6. do 12. ure in od 17. do 20. ure. Po sedanji ureditvi velja od 7. do 14. ure ter od 16. do 20. ure. Drugi časovni blok bo v višji sezoni ob delavnikih veljal med 12. in 17. uro ter med 20. in 22. uro. V višji sezoni ob dela prostih dnevih in v celotni nižji sezoni ga ne bo več. Po sedanji ureditvi velja v višji sezoni ob delavnikih med 5. in 6. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro. Ob dela prostih dnevih v višji sezoni in ob delavnikih v nižji sezoni velja med 6. in 14. uro ter med 16. in 20. uro.

Tretji časovni blok bo v višji sezoni ob delavnikih veljal od 22. do 6. ure, v višji sezoni ob dela prostih dnevih in v nižji sezoni ob delavnikih pa med 6. in 12. uro ter med 17. in 22. uro. V nižji sezoni ob dela prostih dnevih ga ne bo več. Doslej je v višji sezoni ob delavnikih veljal od 22. do 5. ure, ob dela prostih dnevih v višji sezoni in ob delavnikih v nižji sezoni pa med 6. in 7. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro. Ob dela prostih dnevih v nižji sezoni je veljal med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro.

Četrti časovni blok bo po novem v višji sezoni ob dela prostih dnevih veljal od 22. do 6. ure in od 12. do 16. ure, v nižji sezoni ob delavnikih od 12. do 16. ure, v nižji sezoni ob dela prostih dnevih pa od 6. do 12. ure in od 17. do 22. ure. Doslej je v višji sezoni ob dela prostih dnevih in v nižji sezoni ob delavnikih veljal od 22. do 6. ure, v nižji sezoni ob dela prostih dnevih pa od 6. do 7. ure in od 20. do 22. ure.

Peti časovni blok bo veljal v nižji sezoni ob dela prostih dnevih, in sicer od 22. do 6. ure.