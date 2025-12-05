Primite se za denarnice: uporabniki teh dveh operaterjev boste kmalu plačevali več

Po novem letu bodo računi za telefon, internet in televizijo pri dveh operaterjih spet narasli. A1 in Telemach sta že naznanila, da bosta s 1. januarjem 2026 uskladila cene, hkrati pa spreminjata tudi del pogodbenih pogojev. Medtem pa pri Telekomu Slovenije in T-2 zatrjujejo, da novih podražitev v bližnji prihodnosti – vsaj za zdaj – ne načrtujejo.

A1: mobilni za 1 evro, internet za 2, TV za 3 evre več

Pri A1 so naročnike obvestili, da bodo predvidoma s 1. januarjem 2026 uskladili in spremenili cenik storitev ter prilagodili nekatere pogodbene pogoje naročniških paketov. Spremembe uvajajo, kot pravijo, zato da lahko še naprej zagotavljajo »zanesljive, varne in napredne telekomunikacijske storitve«.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Pri mobilnih paketih mesečna naročnina bo višja za 1 evro na mesec, pri internetnih pa za 2. Televizijski paketi bodo za tri evre dražji. V obvestilu A1 poudarja, da se sektor, v katerem deluje, »že od nekdaj sooča s hitro in nepredvidljivo rastjo stroškov ter inflacijo«, zdaj pa se to še posebej pozna. Stroški za vzdrževanje in razvoj omrežja, licence za sodobne tehnologije ter cene TV-vsebin naj bi izrazito naraščali, dodatno pa na poslovanje vplivata sektorska regulacija in zahteve regulatorjev. Ob tem pravijo, da je njihov cilj ostati pri »najboljši uporabniški izkušnji, varnosti in zanesljivosti«, zato so spremembe cen in pogojev po njihovem mnenju nujne, da lahko še naprej vlagajo v omrežje, inovacije in kakovost storitev, ki jih uporabniki pričakujejo. A1 sicer v obvestilu izrecno navaja, da lahko naročniki, ki se s spremembami ne strinjajo, v 60 dneh od datuma obvestila odstopijo od naročniške pogodbe.

Telemach: do 1,21 evra več za mobilne, +3 evre za fiksne pakete

Po A1 je podražitev najavil tudi Telemach. Na svoji spletni strani so zapisali, da bodo s 1. januarjem 2026 – v skladu z rastjo stroškov poslovanja in investicijami v zmogljivosti omrežja – prilagodili cene mobilnih in fiksnih paketov. Pri Telemachu bodo računi šli gor po precej preprostem ključu. Pri mobilnih paketih VEČ3, NET in nekaterih drugih paketih VEČ, tudi tistih starejših, ki jih ne ponujajo več, bo mesečna naročnina višja do 1,21 evra. Pri fiksnih paketih EON in drugih fiksnih paketih za gospodinjstva bo račun vsak mesec višji za 3 evre, pri poslovnih fiksnih paketih pa za 3 evre brez DDV. Najbolj bodo podražitve tako občutili uporabniki fiksnih paketov, kjer je skok najopaznejši.

FOTO: Leon Vidic/Delo

V obrazložitvi Telemach navaja, da jih k dvigu cen silijo višji stroški poslovanja in velika vlaganja v omrežje, ki jih zahteva sodobna uporaba interneta in poplava TV-vsebin. Razlogi so zelo podobni kot pri A1: dražje vsebine in tehnologija, inflacija ter nujna vlaganja v infrastrukturo. Naročnikom obenem obljubljajo, da bodo kljub višjim cenam še naprej zagotavljali kakovostne storitve ter bogat TV-program in drugo vsebino. Tudi Telemachovi naročniki, ki jih spremembe zadevajo, imajo v 60 dneh od prejema obvestila pravico, da od naročniške pogodbe odstopijo brez kakršnih koli dodatnih stroškov, če se s spremembami ne strinjajo.

FOTO: Mavrič Pivk

Telekom Slovenije: zadnja podražitev novembra 2024, novih (za zdaj) ne napovedujejo

Na naše vprašanje je Telekom Slovenije pojasnil, da so cene nazadnje spreminjali 1. novembra 2024 – in sicer zaradi spremenjenih tržnih razmer. Takrat so prilagodili tako mobilne kot fiksne storitve, z dvigi za večino paketov. V prihodnjih mesecih, kot zagotavljajo, novih podražitev ne načrtujejo.

Tudi na T-2 so nam pojasnili, da v bližnji prihodnosti sprememb ne načrtujejo. T-2 je sicer s 1. avgustom 2025 že uveljavil posodobljen cenik, ki je zajel del aktualnih in starejših paketov, dodatne TV-storitve in druge postavke, pri čemer so kot razlog navedli višje vhodne stroške, inflacijo in splošno rast življenjskih stroškov.