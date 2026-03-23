Primite se za denarnico! To so nove cene goriv

S torkom se, kot napovedano, obetajo višje cene bencina, dizla in kurilnega olja. Po vladnem rezu v trošarine opolnoči podražitev bencina za 11,5 centa na 1,581 evra, dizla za 16,8 centa na 1,696 evra za liter.

Kurilno olje pa bo od opolnoči z 1,342 evra za liter dražje za 18,3 centa.

Vlada uvaja tedensko usklajevanje cen naftnih derivatov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki uvaja tedensko usklajevanje cen določenih naftnih derivatov. Nova ureditev nadomešča dosedanji 14-dnevni model in se začne uporabljati 31. marca 2026.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 24. marca 2026 v naslednjem obdobju znašale 1,581 evra za liter bencina, 1,696 evra za liter dizelskega goriva in 1,342 evra za liter kurilnega olja Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,581 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,466 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 79,05 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter goriva ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,748 evra na liter. Liter dizla bo, ob znižani trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter (trošarina pred spremembo 0,36277 evra/liter) na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,696 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 84,80 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter ne bi znižali trošarin ter oprostili plačila okoljske dajatve, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,919 evra na liter.

Cene bencina, dizla in kurilnega olja se bodo po novem prilagajale vsak teden glede na gibanje cen na mednarodnih trgih. To omogoča hitrejši odziv na spremembe cen in bolj sprotno oblikovanje cen za potrošnike.

Ukrep prispeva k večji stabilnosti cen za gospodinjstva in gospodarstvo. Brez regulacije bi se cene goriv lahko zvišale, kar bi vplivalo na življenjske stroške ter konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih.

Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, to pomeni zgodnjo fazo priprav na morebitne motnje Vlada je sprejela odlok o razglasitvi nižje stopnje tveganja pri oskrbi z energijo zaradi zaostrenih razmer na mednarodnih energetskih trgih. Razglasitev pomeni zgodnjo fazo priprav na morebitne motnje v oskrbi z energijo. Energetska podjetja in odjemalci se v tej fazi začnejo pripravljati na morebitno zaostrovanje razmer ter izvajati preventivne ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe. Neposredne motnje v oskrbi Slovenije trenutno niso verjetne, se pa povečujejo tveganja zaradi rasti cen plina in negotovosti pri dobavi, povezane tudi z geopolitičnimi razmerami na Bližnjem vzhodu. Ukrep omogoča pravočasno odzivanje in zmanjšuje tveganje za motnje v oskrbi v prihodnje. Cilj je ohraniti stabilno oskrbo z energijo ter omejiti vplive na gospodinjstva in gospodarstvo.

Prvi izračun cen po novi ureditvi bo temeljil na podatkih med 23. in 27. marcem 2026.

Sicer pa je vlada z minulim petkom sprostila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah, kjer so se naftni derivati posledično precej podražili. Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 95-oktanski bencin stane 1,706 evra, dizelsko gorivo 1,768 evra na liter.

Na servisih ob avtocestah Mola & Ine so cene ostale na petkovih ravneh. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter.