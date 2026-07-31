Primorska avtocesta v predoru Kastelec zaprta proti Ljubljani

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec zaprta proti Ljubljani, so sporočili s prometno-informacijskega centra. Pred predorom prihaja do zastoja. Prav tako je bila nekaj časa zaradi gorečega vozila zaprta regionalna cesta Kastelec-Kozina pri Petrinjah, kjer prav tako nastal zastoj. Goreči avto so medtem že odstranili in sprostili promet, tako da je obvoz ponovno možen po regionalni cesti, prav tako pa tudi čez Italijo. Zaradi tehničnih težav je na sicer skozi predor omejena hitrost vožnje v obe smeri. Prihaja tudi do več zastojev na posameznih odsekih avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in Brezovico proti Ljubljani, pri priključku Logatec je zastoj dolg skoraj 20 kilometrov.

Zastoji so še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi zastojev predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji.

Na dolenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med predoroma Mali Vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani ter dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu.

Zaradi gašenja požara v Bovcu je zaprta cesta Strmec-Mangart.

Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.