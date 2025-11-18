Primorski glasbenik povzročil najprej smrt na cesti, zdaj še amputacijo

SPET NA SODIŠČU

Primorski glasbenik Savo Kralj spet povzročil hudo prometno nesrečo. Pred leti je na prehodu za pešce do smrti zbil starejšega moškega.

Nekdanjega člana priljubljene primorske glasbene skupine Ne me jugat Sava Kralja je Okrajno sodišče v Kopru spoznalo za krivega, ker je s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, ki je hudo poškodovanega za vedno zaznamovalo. Zdaj 40-letni Andrej Možina je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo. Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom ni prepričal sodišča. FOTO: Moni ČerneSodnik Miha Špilar je Kralju, ki je zdaj direktor zavoda za glasbeno izobraževanje in kulturo Šola rokenrola, izrekel kazen desetih mesecev ...