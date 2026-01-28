Primož Peterka v Sloveniji, ob pomembni obletnici so ga sprejeli blizu rojstnega doma

Ob 30. obletnici svoje prve zmage v svetovnem pokalu smučarskih skokov v Zakopanah na Poljskem je Primož Peterka obiskal občino Moravče, kjer ga je sprejel župan dr. Milan Balažic. Moravški župan je izkoristil priložnost in se zahvalil šampionu, ki je s svojim imenom v svet ponesel tudi ime Moravške doline.

Primož Peterka je svojo športno kariero začel na skakalnici ob osnovni šoli v Moravčah. Dvakratni zmagovalec svetovnega pokala, poleg tega tudi zmagovalec v poletih in prestižne novoletne turneje štirih skakalnic, je s svojimi izjemnimi dosežki zaznamoval slovenski smučarski šport. Kot prvi Slovenec je preletel 200 metrov, podiral rekorde in bil znan po svoji borbenosti in odločnosti, zaradi česar je bil priljubljen med navijači po vsem svetu.

Župan Milan Balažic in Primož Peterka FOTO: Občina Moravče

Peterka, ki je osvojil 15 zmag v svetovnem pokalu, se je v zgodovino zapisal tudi s svojo najuspešnejšo sezono 1996/97. Pod vodstvom trenerja Jelka Grosa je zmagal na sedmih tekmah, bil najboljši v seštevku prestižne novoletne turneje štirih skakalnic in osvojil veliki kristalni globus. S tem je postal najboljši v posebni razvrstitvi smučarskih poletov, njegov rekordni polet v avstrijskem Kulmu pa je presegel magično mejo 200 metrov.

Danes, 30 let po prvi zmagi v svetovnem pokalu, je zanj pomembna tudi nova generacija skakalcev, ki sledi njegovim korakom. Na skakalnicah v nastajajočem športno-rekreativnem centru Belnek pri Moravčah že trenirajo mladi skakalci, ki bodo nadaljevali tradicijo in sledili Peterkovi poti. Ob tem župan dr. Milan Balažic ni mogel skriti ponosa, da je Primož Peterka s svojo kariero ponesel ime Moravške doline v svet, in mu ob tej posebni obletnici izrekel iskrene čestitke.

Zgodovinski skoki Primoža Peterke

Kljub številnim uspehom pa je Peterka, tako kot mnogi športniki, doživel tudi težke trenutke. Po koncu sezone 1997/98 je padel v osebnostno in tekmovalno krizo, vendar je kmalu našel nov zagon in se vrnil na svetovni vrh. Po letu 2000 je ponovno opozoril nase, ko je kot predskakalec na planiških poletih pristal pri 212 metrih, kar je bil državni rekord, ki pa ga je kasneje presegel Robert Kranjec, piše Wikipedia.

Pomembna prelomnica v njegovi karieri je bila tudi leta 2001, ko se mu je rodil sin Maj. Po tem dogodku se je Peterka ponovno povzpel med najboljše in dosegel uspehe na zimskih olimpijskih igrah 2002 ter v naslednjih letih. Leta 2005 je skupaj z Juretom Bogatajem, Rokom Benkovičem in Jernejem Damjanom osvojil ekipno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih.

Peterka je napovedal svojo upokojitev leta 2011, ko je izjavil: »Težko je bilo sprejeti odločitev o slovesu! Bojim se, kako se bom navadil na novo življenje, na življenje brez skokov. Navajen sem bil potovati po svetu.« Kljub temu je še vedno prisoten v slovenskem športnem prostoru, izjemno kariero je zaključil s poslovilno tekmo v letu 2011.