  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKAKALNA LEGENDA

Primož Peterka v Sloveniji, ob pomembni obletnici so ga sprejeli blizu rojstnega doma

Ob 30. obletnici prve zmage Primoža Peterke v svetovnem pokalu smučarskih skokov je župan Občine Moravče sprejel šampiona.
Ob 30-letnici prve zmage v svetovnem pokalu v Zakopanah je župan sprejel Primoža Peterko. FOTO: Občina Moravče
Ob 30-letnici prve zmage v svetovnem pokalu v Zakopanah je župan sprejel Primoža Peterko. FOTO: Občina Moravče
N. Č.
 28. 1. 2026 | 07:51
 28. 1. 2026 | 09:53
3:20
A+A-

Ob 30. obletnici svoje prve zmage v svetovnem pokalu smučarskih skokov v Zakopanah na Poljskem je Primož Peterka obiskal občino Moravče, kjer ga je sprejel župan dr. Milan Balažic. Moravški župan je izkoristil priložnost in se zahvalil šampionu, ki je s svojim imenom v svet ponesel tudi ime Moravške doline.

Primož Peterka je svojo športno kariero začel na skakalnici ob osnovni šoli v Moravčah. Dvakratni zmagovalec svetovnega pokala, poleg tega tudi zmagovalec v poletih in prestižne novoletne turneje štirih skakalnic, je s svojimi izjemnimi dosežki zaznamoval slovenski smučarski šport. Kot prvi Slovenec je preletel 200 metrov, podiral rekorde in bil znan po svoji borbenosti in odločnosti, zaradi česar je bil priljubljen med navijači po vsem svetu.

Župan Milan Balažic in Primož Peterka FOTO: Občina Moravče
Župan Milan Balažic in Primož Peterka FOTO: Občina Moravče

Peterka, ki je osvojil 15 zmag v svetovnem pokalu, se je v zgodovino zapisal tudi s svojo najuspešnejšo sezono 1996/97. Pod vodstvom trenerja Jelka Grosa je zmagal na sedmih tekmah, bil najboljši v seštevku prestižne novoletne turneje štirih skakalnic in osvojil veliki kristalni globus. S tem je postal najboljši v posebni razvrstitvi smučarskih poletov, njegov rekordni polet v avstrijskem Kulmu pa je presegel magično mejo 200 metrov.

Danes, 30 let po prvi zmagi v svetovnem pokalu, je zanj pomembna tudi nova generacija skakalcev, ki sledi njegovim korakom. Na skakalnicah v nastajajočem športno-rekreativnem centru Belnek pri Moravčah že trenirajo mladi skakalci, ki bodo nadaljevali tradicijo in sledili Peterkovi poti. Ob tem župan dr. Milan Balažic ni mogel skriti ponosa, da je Primož Peterka s svojo kariero ponesel ime Moravške doline v svet, in mu ob tej posebni obletnici izrekel iskrene čestitke.

Zgodovinski skoki Primoža Peterke

Kljub številnim uspehom pa je Peterka, tako kot mnogi športniki, doživel tudi težke trenutke. Po koncu sezone 1997/98 je padel v osebnostno in tekmovalno krizo, vendar je kmalu našel nov zagon in se vrnil na svetovni vrh. Po letu 2000 je ponovno opozoril nase, ko je kot predskakalec na planiških poletih pristal pri 212 metrih, kar je bil državni rekord, ki pa ga je kasneje presegel Robert Kranjec, piše Wikipedia.

Pomembna prelomnica v njegovi karieri je bila tudi leta 2001, ko se mu je rodil sin Maj. Po tem dogodku se je Peterka ponovno povzpel med najboljše in dosegel uspehe na zimskih olimpijskih igrah 2002 ter v naslednjih letih. Leta 2005 je skupaj z Juretom Bogatajem, Rokom Benkovičem in Jernejem Damjanom osvojil ekipno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih.

Peterka je napovedal svojo upokojitev leta 2011, ko je izjavil: »Težko je bilo sprejeti odločitev o slovesu! Bojim se, kako se bom navadil na novo življenje, na življenje brez skokov. Navajen sem bil potovati po svetu.« Kljub temu je še vedno prisoten v slovenskem športnem prostoru, izjemno kariero je zaključil s poslovilno tekmo v letu 2011.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:27
Bulvar  |  Tuji trači
NAGRADA

Komu je Victoria Beckham posvetila prestižno nagrado

Victoria Beckham je le teden dni po tem, ko je objava njenega sina Brooklyna na družbenih omrežjih razburkala javnost, ob podpori družine v Parizu prejela posebno priznanje.
28. 1. 2026 | 09:27
09:05
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Ljubezen nas lahko potegne nazaj

Ko kdo manipulira, mu ne damo vloge in drama v trenutku razpade. Ne zapletajmo se v soodvisne odnose, ampak gradimo zavestne.
28. 1. 2026 | 09:05
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POGOVOR

Nik Škrlec, igralec: Zelo rad govorim o svojih neuspehih (Suzy)

Dramski igralec in voditelj, ki je Slovenijo osvojil s svojim izjemnim znanjem o spominu, ves čas preseneča. Če ne s svojimi zabavnimi zgodbami in videoposnetki na spletu, kot avtor knjige, ki je postala slovenska knjiga lanskega leta.
28. 1. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
SLABO MI JE

Zakaj mi je ves čas slabo in kdaj je to lahko znak resnejših težav

Pomemben, a pogosto spregledan vzrok so zdravila.
Miroslav Cvjetičanin28. 1. 2026 | 09:00
08:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ ZDRAVJA

Intervalna vadba vsak dan

Medtem ko čakamo, da zavre voda, ali odštevamo zadnje minute na pralnem stroju, mimogrede naredimo nekaj počepov, poskokov ali vaj za moč.
28. 1. 2026 | 08:49
08:43
Novice  |  Svet
URA SODNEGA DNE

Še nikoli nismo bili tako blizu uničenju kot zdaj, so prepričani poznavalci

Človeštvo le še 85 simbolnih sekund loči od uničenja.
28. 1. 2026 | 08:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki