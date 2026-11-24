Minister Borut Rončević je na družbenem omrežju X delil fotografijo vhodnih vrat osnovne šole, na katerih je nalepljen plakat, ki pred referendumom 6. decembra poziva h glasovanju proti. Ob tem ni skoparil s kritikami na račun opozicije in sindikatov.

»Radikalni levičarji v opoziciji in sindikatih šole izrabljajo za širjenje politične propagande. Sramotno, nezakonito, neustavno. Šolska reforma jih moti tudi zato, ker bomo poskrbeli, da bo šola ideološko nevtralna,« je zapisal Rončević.

Pripelješ otroka v šolo, nato pa te pričaka tole

Na fotografiji, ki jo je delil minister, je na steklenih vhodnih vratih šole viden referendumski plakat z napisom »Iz tvojega žepa v žepe bogatih!« in pozivom h glasovanju proti. Objavo spremlja tudi zapis, katerega avtor izraža nezadovoljstvo nad političnim plakatiranjem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. »Pripelješ otroka v šolo in te pričaka tole na vhodnih vratih. Ni pomembno, kdo je izdal dovoljenje – meni se zdi politično oziroma referendumsko plakatiranje na vhodnih vratih osnovne šole popolnoma neprimerno.«

Borut Rončević FOTO: Jože Suhadolnik

Avtor zapisa poudarja, da bi morala biti šola nevtralen prostor, namenjen otrokom, vzgoji in izobraževanju, ne pa politični agitaciji. Otroci in starši bi morali po njegovem mnenju v šolo vstopati brez političnih sporočil in propagande.

»Za politično kampanjo obstajajo plakatna mesta in drugi javni prostori. Šolska vrata pa bi morala ostati šolska vrata, ne politični oglasni pano,« je še zapisano v objavi, ki jo je delil minister.

Kaj o politični propagandi v šolah pravi zakonodaja?

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 72. členu izrecno prepoveduje delovanje političnih strank in njihovih podmladkov v vrtcih in šolah. Za dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, je potrebno dovoljenje ravnatelja. Zakon o volilni in referendumski kampanji sicer sindikatom omogoča uporabo ustreznih prostorov v zavodih za pojasnjevanje referendumskih stališč svojim članom, vendar jim s tem ne daje samodejne pravice do političnega plakatiranja na vhodnih vratih šol. Ali je bila v konkretnem primeru zakonodaja kršena, bi morali ugotoviti pristojni organi.