Pripravite se! Arso razkriva, kdaj se bo začel prvi vročinski val v Sloveniji, temperature bodo nad 35 stopinj

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla.

V ponedeljek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, v noči na torek pa bo popustila. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Obeti

V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče.

Prvi vročinski val letošnjega poletja v Slovenij pa se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo kot kaže vztrajal vsaj do sredine prihodnjega, so napovedali na Agenciji za okolje (ARSO).

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med 20. 6. in 23. 6., ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 °C, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več.

Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od 22. 6. naprej. Vročinski val bo najbolj izrazit v zahodnem delu.