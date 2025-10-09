Pripravite se! Vrača se arktični zrak, razkrivamo, kdaj bo v Sloveniji najhladneje

Arktični zrak se vrača v naslednjem tednu, temperatura bo spet nekaj stopinj pod dolgoletnim povprečjem, so navedli na Neurje.si.

Po intenzivnem ciklonu prejšnjega tedna, ki je prinesel obilne padavine, v tem tednu prevladuje stabilno vremensko stanje. Se pa nad našim območjem postopoma krepi anticiklonski vpliv, ki zagotavlja stabilne vremenske razmere.

Pred njim se čez Srednjo Evropo premika frontalni sistem, ki bo danes prinesel povečano spremenljivost vremena, z možnostjo rahlih krajevnih padavin, predvsem v obliki kratkotrajnega dežja, so navedli. Ob koncu tedna bo nad Slovenijo še naprej prevladoval vpliv anticiklona, kar bo ohranilo pretežno sončne vremenske razmere. Jutranje temperature se bodo gibale večinoma pod 10 stopinj, medtem ko bodo dnevne v notranjosti med 18-20 stopinj. Na Primorskem bo segrevanje nekoliko izrazitejše, s temperaturami do približno 22 stopinj.

Temperaturni padec naj bi bil izrazit

A ob koncu tedna bo začela iznad arktičnega območja prodirati proti vzhodni Evropi višinska dolina, povezana s prodorom polarnega zraka. Ta sistem bo verjetno prešel tudi naše območje v noči iz ponedeljka v torek. Pričakuje se, da bo frontalni prehod prinesel spremenljivo vreme z manjšimi krajevnimi padavinami, ki se bodo postopoma širile od severa proti jugu. Hkrati bo s fronto pritekal tudi občutno hladnejši zrak arktičnega izvora.

Temperaturni padec naj bi bil izrazit, s pričakovanimi vrednostmi, podobnimi tistim med prvim večjim arktičnim prodorom v prejšnjem tednu, so poudarili vremenarji na Neurje.si. Od torkovega popoldneva naprej pa bo prevladovalo večinoma jasno in suho vreme pod vplivom severovzhodnih vetrov in burje na Primorskem.