Prireditev Veselo v poletje je povezala številna društva (FOTO)

Velenjska promenada je zaživela v znamenju druženja, tradicije in sodelovanja. Na prireditvi Veselo v poletje, ki jo je organizirala Regionalna turistična zveza SAŠKA v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije, Mestno občino Velenje in Turistično zvezo Velenje, so se predstavila številna turistična društva iz širše regije. Od Braslovč, Vinske Gore, Šempetra, Šentilja, Dravograda, Tabora, Mislinje, Levca, Petrovč, Vrbja, Šaleka in drugih.

Pomembni prostovoljci

Letošnja osrednja tema srečanja je bila Delavska malica nekoč. Društva so obiskovalcem približala vsakdanje življenje delavcev in rudarjev v preteklosti. Na stojnicah so predstavljala značilne malice, ki so jih delavci nekoč nosili od doma na delo, obiskovalci pa so lahko tradicionalne jedi in napitke tudi poskusili. Dogodek je znova potrdil, kako pomembno vlogo imajo turistična društva pri ohranjanju in predstavljanju kulturne ter naravne dediščine naših krajev. Prostovoljci skozi vse leto skrbijo za ohranjanje lokalnih običajev, urejanje okolja, promocijo znamenitosti in manj znanih kotičkov ter organizacijo številnih dogodkov, ki bogatijo življenje v lokalnih skupnostih. Takšna srečanja imajo za društva poseben pomen. So priložnost za povezovanje, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, hkrati pa utrjujejo sodelovanje med društvi iz različnih krajev. Prav medsebojno sodelovanje omogoča nastanek novih idej, skupnih projektov in še uspešnejšo promocijo turistične ponudbe širše regije.

Tudi velenjski župan Peter Dermol in prvi mož Podčetrtka Peter Misja sta obiskala prireditev. FOTO: MOV

Dogajanje je koristno in poučno tudi za obiskovalce.

Dogajanje je koristno in poučno tudi za obiskovalce. Na enem mestu lahko namreč spoznajo bogato društveno dejavnost, odkrijejo zanimive izletniške točke, prejmejo povabila na prireditve po celotni regiji in se seznanijo z dogajanjem v posameznih krajih. Ob tem so deležni pristnega gostoljubja, domačih dobrot in osebnega stika z ljudmi, ki s predanostjo in prostovoljnim delom ohranjajo dediščino za prihodnje generacije.