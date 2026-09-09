Prišel je! Apple pokazal prvi prepogljivi iPhone v zgodovini, poglejte iPhone Duo

Apple je na težko pričakovani septembrski predstavitvi razkril novo generacijo svojih telefonov, največ pozornosti pa je požela naprava, o kateri se je govorilo že leta. Prišel je iPhone Duo, prvi prepogljivi iPhone v zgodovini podjetja. Apple je ob njem predstavil še iPhone 18 Pro in iPhone 18 Pro Max.

Letošnja predstavitev je bila posebna še zaradi ene velike spremembe. Prvič jo je kot novi izvršni direktor Appla vodil John Ternus, ki je na čelu tehnološkega velikana nasledil dolgoletnega šefa Tima Cooka.

Cook se je sicer na začetku še pojavil pred občinstvom, nato pa besedo predal svojemu nasledniku. »Ne, jaz nisem tisti. On je vaš človek,« je dejal in pokazal na Ternusa. »Mislim, da vam bo všeč to, kar boste videli,« je nato napovedal novi prvi mož Appla.

Novi iPhone 18 Pro prinaša precej novosti

Apple je najprej predstavil iPhone 18 Pro in večji iPhone 18 Pro Max. Na voljo bosta v štirih barvah, globoko črni, srebrni, svetlem odtenku Glacier in bordo barvi. Tudi stekleni del na zadnji strani je barvno usklajen z ohišjem.

Oblika sicer nadaljuje smer, ki jo je Apple začrtal že z iPhonom 17 Pro. Telefon ima aluminijasto ohišje, sistem hlajenja s parno komoro in širok modul kamer na zadnji strani, ki ga Apple imenuje »plateau«.

FOTO: Zaslonski Posnetek Apple Youtube

V notranjosti je novi procesor A20 Pro, izdelan v 2-nanometrskem proizvodnem procesu. Apple je povečal tudi sistem hlajenja s parno komoro, ki je po navedbah podjetja občutno večji kot pri prejšnji generaciji.

Precej pozornosti so namenili bateriji. iPhone 18 Pro naj bi omogočal do 36 ur predvajanja videoposnetkov, iPhone 18 Pro Max pa kar do 45 ur. Apple tako govori o najdaljši avtonomiji baterije, ki jo je doslej ponudil v iPhonu.

Velika sprememba pri kameri

Pomembna novost prihaja tudi pri fotografiranju. iPhone 18 Pro in Pro Max imata novo glavno kamero z ločljivostjo 48 milijonov slikovnih pik in spremenljivo zaslonko. Mehanski sistem lahko fizično spreminja odprtino zaslonke, s tem pa uporabniku omogoča več nadzora nad količino svetlobe, ki doseže tipalo, in nad globinsko ostrino fotografije. Gre za eno večjih sprememb Applovega sistema kamer v zadnjih generacijah.

Podjetje je med predstavitvijo veliko govorilo tudi o povezavi novih telefonov z Apple Intelligence in novo generacijo Siri AI.

Cena bo temu primerna. iPhone 18 Pro z 256 GB prostora za shranjevanje bo v ZDA stal najmanj 1199 dolarjev, iPhone 18 Pro Max pa 1299 dolarjev.

Nato je prišla zvezda večera

Največje presenečenje je Ternus prihranil za konec. Apple je po letih ugibanj končno pokazal svoj prvi prepogljivi telefon, imenovan iPhone Duo.

S tem se Apple pridružuje proizvajalcem, ki prepogljive telefone ponujajo že več let. Ko je iPhone Duo zaprt, je po navedbah Appla približno velik kot potni list in ima 5,4-palčni zunanji zaslon. Ko ga uporabnik odpre, se pred njim razprostre 7,6-palčni zaslon. To je največji zaslon, kar jih je doslej imel katerikoli iPhone.