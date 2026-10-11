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REFERENDUMSKI ČETVERČEK

Prvi odzivi: optimistični levi in desni, a pravi odgovor bo dalo ljudstvo

Janez Janša je v objavi na družbenih omrežjih približno dve uri pred zaprtjem volišč poudaril, da »imamo čudovito domovino, ki je od nas vseh«. Prvak stranke Robert Golob je ob oddaji glasu izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili.
Robert Golob in Janez Janša FOTO: Delo UI
Robert Golob in Janez Janša FOTO: Delo UI
STA, M. J.
 11. 10. 2026 | 19:55
 11. 10. 2026 | 20:11
4:49
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Predstavniki koalicijskih strank bodo izide današnjih referendumov pričakali v skupnem štabu v enem od lokalov v središču Ljubljane, kjer pa je ob zaprtju volišč še zelo mirno. Predsednike koalicijskih SDS, NSi in Demokratov je v štabu pričakovati pozneje, tisti, ki so tam, pa so ob visoki udeležbi glede izidov optimistični. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so ob zaključku glasovanja zadovoljni z volilno udeležbo na današnjih referendumih.

Janša pozval, da oddajo glasove za pravično in uspešno Slovenijo

Poslanec SDS Andrej Poglajen je v izjavi za televizijo POP TV dejal, da visoka volilna udeležba kaže, da so bile odprte zelo relevantne teme za slovensko družbo, ki so pomembne tudi za vlado. »Veselimo se rezultatov,« je dejal. Premier in predsednik SDS Janez Janša je v objavi na družbenih omrežjih približno dve uri pred zaprtjem volišč poudaril, da »imamo čudovito domovino, ki je od nas vseh«. »Naši predniki so veliko žrtvovali zanjo, milijoni vaših pridnih rok se vsak dan trudijo, da bi bilo življenje dobro in da bi bilo jutri še bolje za vse. Ravno danes pa vaš glas pomembno odloča o tem, kakšna bo Slovenija jutri, ali bomo pred zakonom vsi enaki in ali bo Slovenec v lastni domovini in občini končno gospodar na svoji zemlji,« je dejal in volivce pozval, da oddajo »štiri glasove za pravično in uspešno Slovenijo«.

Ob oddaji svojega glasu v Šentilju pri Velenju danes zjutraj pa je Janša današnje glasovanje označil za »test zdrave pameti«. V zvezi z novelo zakona o parlamentarni preiskavi je bil kritičen do trditev, da bi lahko preiskovalne komisije, ki preiskujejo nosilce političnih funkcij, postale orodje politične policije. Po njegovem mnenju je parlamentarna preiskava običajno orodje parlamentarnega sistema za nadzor nad delovanjem funkcionarjev. Obenem se je Janša zavzel tudi za spremembe financiranja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Vprašal se je, ali morajo prebivalci poleg drugih stroškov še naprej obvezno plačevati prispevek za javno radiotelevizijo, tudi če njenih programov ne spremljajo.

Vrtovec: odločali smo o tem, ali bo naša država še pravična

Predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je v izjavi na družbenih omrežjih izpostavil, da smo na današnjih štirih referendumih odločali o tem, ali bo naša država še pravična. Po njegovih besedah smo odločali »o tem, da se pravil ne izigrava, da močno stojimo za našim načinom življenja in da svobodno izbiramo, kam bomo namenili naš denar«. Predsednik Demokratov in gospodarski minister Anže Logar pa je ob oddaji glasu dejal, da je referendum praznik demokracije, na njem pa je bilo mogoče glasovati za pravično Slovenijo. Po njegovem mnenju smo lahko danes odločali o tem, po kateri poti bomo krenili. Logar verjame, da bo odločitev prava, so njegove navedbe povzeli v stranki.

Golob izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili

V štab največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, ki rezultate referendumov spremlja na sedežu stranke v Kristalni palači v Ljubljani, prihajajo vidnejši predstavniki stranke. Mediji medtem rezultate spremljajo v avli, kjer je vzdušje mirno. Prvak stranke Robert Golob je ob današnji oddaji glasu sicer izrazil prepričanje, da si bomo vsi ta dan še posebej zapomnili. Državljane je pozval, naj danes povedo, da v Sloveniji želijo še naprej živeti svobodno, demokratično in zadovoljno. Zahvalil se je vsem, ki so glasovali. Opozicijske stranke bodo rezultate sicer pričakale vsaka v svojem štabu. Golob je ob tem dejal, da so v kampanji nastopili enotno in s skupnimi sporočili. Kje se kdo zbere po razglasitvi rezultatov, pa je po besedah Goloba odvisno le od tega, kje ima kdo prostore.

Generalni sekretar Svobode in poslanec Matej Grah je v izjavi za medije po zaprtju volišč dejal, da se volivci na referendumih niso izrekali samo o temah, o katerih so bili vprašani, ampak tudi o tem, kaj si ljudje mislijo o delu vlade. 

Poslanec SD Luka Goršek je v štabu stranke na Nazorjevi v Ljubljani za STA dejal, da visoka udeležba še ne nakazuje končnega izida referendumov. Ob tem je izrazil željo, da »ljudje ne pristanejo na to, da se bomo zdaj po novem delili na tiste, ki si zaslužijo neke pravice v tej državi in pa na tiste, ki si jih ne,« je še povedal.

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