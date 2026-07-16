Glavna portoroška plaža je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi. Razlog je razlitje goriva z enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož. Kot so sporočili iz Občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, kopanje je odsvetovano.

Izobesili rdečo zastavo

O incidentu je ob 7.49 uri poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Javno podjetje Okolje Piran je plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in vpijanje onesnaženja, so sporočili iz družbe.

Občina Piran je ob tem zapisala: »Občina Piran obvešča občanke, občane in obiskovalce, da je prišlo do izliva 50 litrov goriva v morje.

Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato do nadaljnjega odsvetujemo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so že na terenu in izvajajo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja ter sanacijo razmer.

Prosimo vse obiskovalce, da do nadaljnjega ne vstopajo v morje na navedenem območju, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih.

O nadaljnjih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bomo javnost sproti obveščali.«

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta. FOTO: Bralka Mia

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta FOTO: Bralka Mia

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta FOTO: Bralka Mia

Zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil v pristanišču Portorož je glavna portoroška plaža zaprta FOTO: Bralka Mia

Podjetje Okolje Piran bo vsem obiskovalcem, ki so danes plačali izposojo senčnika in ležalnika, kupnino vrnili na blagajni Plaže Portorož. Račun pa lahko po želji uveljavijo tudi v petek, so dodali.

Bralka Mia: »Skrbi nas, da bi se nafta lahko "zalepila" na kamenje«

Oglasila se nam je bralka Mia in sporočila, da so vse, ki so zaposleni na plazi, že poslali domov. Dodala je še: »Nafto so vohali tudi okoliski prebivalci. Prebivalka, ki zivi pri Avditoriju pravi, da se je vohala vse do njih. Njen sincek je zelo žalosten zaradi rib, vsi pa se sprašujejo, kaj bo z plažo, ki so jo ravno letos prenovili s prodniki iz reke Soče. Skrbi jih, da bi se nafta lahko "zalepila" na kamenje.«

FOTO: Bralka Mia