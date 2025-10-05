Prišlo je do onesnaženja potoka Trstenik!

Danes, v zgodnjem popoldanskem času, okoli 14,00 ure so na Občini Benedikt, s strani Centra za zaščito in reševanje, bili obveščeni, da so tamkajšnji občani prijavili onesnaženje potoka Trstenik v občini Benedikt, kjer naj bi prišlo do dotoka odpadnega prehranskega olja. Na gladini vode so vidni mastni madeži.

Onesnaženi potok bodo skušali čim prej sanirati. FOTO: Občina Benedikt

Na kraju onesnaženja so posredovali domači gasilci, ki so prizorišče zavarovali. Gasilci so, skladno z ugotovitvami ter ob pomoči policije, izvedli ukrepe za zajezitev širjenja onesnaženja, v strugo potoka, iz smeri izvora v Industrijski ulici v Benediktu, ter namestili pregrade. »Aktiviran je bil tudi Nacionalni laboratorij z mobilno enoto Civilne zaščite, ki je na terenu na več mestih vzela vzorce vode. Po prvih informacijah naj ne bi šlo za onesnaženje, ki bi predstavljalo nevarnost za ljudi ali živali. Obveščen je tudi lastnik objekta, od koder naj bi prišlo do iztekanja, ki je že pristopil k odkrivanju lokacije odtekanja in sanaciji,« so sporočili iz Občine Benedikt.