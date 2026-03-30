Prišteli še glasove iz tujine, takšna so zdaj razmerja med strankami, ob tem zaplet s predstavnikom Janševe liste

Glasovnice iz tujine, ki so jih danes prišteli k delnim neuradnim izidom volitev v DZ, razmerij med strankami niso spremenile. S prištetimi 8100 veljavnimi glasovnicami iz tujine se je razlika v številu glasov med Gibanjem Svoboda in SDS še nekoliko povečala. Bodo pa izide na spletni strani Državne volilne komisije še enkrat posodobili jutri.

Kot izhaja s spletne strani DVK, je Gibanje Svoboda iz tujine prejelo 2697 glasov in je po delnih neuradnih izidih na volitvah skupaj dobilo 28,66 odstotka glasov. SDS pa je s 1787 glasovi, ki jih je prejela iz tujine, skupaj dobila 27,91 odstotka. Razlika v številu glasov med strankama trenutno znaša 8847 glasov.

Tretje najvišje število glasov iz tujine je dobila lista Levica in Vesna, in sicer 1147, za Demokrate Anžeta Logarja je bilo v tujini oddanih 543 glasov, za SD 511, za listo NSi, SLS in Fokus pa 450. Resni.ca je dobila 299 glasov. Razmerje med strankami se s tem ni spremenilo. Po delnih neuradnih podatkih, ki so jih na spletni strani DVK nazadnje osvežili ob 18.30, ima lista NSi, SLS in Fokus 9,27 odstotka, SD 6,71 odstotka, Demokrati 6,69 odstotka, Levica in Vesna 5,64 odstotka in Resni.ca 5,51 odstotka glasov.

Zaplet s predstavnikom liste SDS

Sicer pa je danes v zvezi s štetjem glasov na DVK prišlo do zapleta. Predsednik SDS Janez Janša je namreč v izjavi za medije po sestanku pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da predstavnik njihove liste »kljub zahtevi in zakonski pravici« ni bil vabljen na današnje štetje glasovnic iz tujine.

Na DVK so za STA pojasnili, da so na ugotavljanje izida volitev pomotoma vabili drugo predstavnico kandidatne liste, naknadno pa vabilo poslali še pravemu predstavniku. S tem so mu omogočili udeležbo, so dodali.

Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.