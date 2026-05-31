Prižgani alarmi za točo! Ta grozi številnim delom Slovenije, poglejte katerim (FOTO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes popoldne prižgala oranžni alarm za severovzhodni del Slovenije zaradi možnih močnejših nevih, za druge dele države pa rumenega. Popoldne je prižgala tudi alarme za točo, ki grozi številnim delom države. Ob 15.25 je bila največja verjetnost za njen nastanek na Gorenjskem, Koroškem, Savinjskem, Zgornjesavskem, v Ljubljani z okolico in v Podravju. Kje je največja verjetnost zanjo ta hip, lahko vidite na drugi spodnj sliki.

Verjetnost za nastanek toče ob 15.25. FOTO: Arso/zaslonska Slika

Nevihte tudi v nadaljevanju tedna

Arso sicer za danes popoldne napoveduje, da bo ob morju sončno, v notranjosti države pa bodo nevihte. Tudi jutri dopoldan bomo imeli oblačno s padavinami. Popoldne se bo delno zjasnilo, a bodo še vedno možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 19 do 24 stopinj, v Slovenski Istri in na Goriškem pa še dve stopinji več. Arso je za jutri za celotno državo prižgal rumeno vremensko opozorilo zaradi neviht.

Tudi v nadaljevanju tedna bo vreme precej nestabilno. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad celotno državo, a bodo do večera ponehale. Četrtek bo spet nekoliko lepši, saj Arso napoveduje, da bo dokaj sončno, na zahodu pa bo popoldne nastala kakšna ploha. V petek se ponovno vračajo krajevne plohe in nevihte, v soboto pa bo sonca spet več, padavinj pa manj. Kaže, da vročine prihodnji teden ne bo.