Prižgano oranžno vremensko opozorilo! Na voglu zapadlo pol metra snega

Slovenijo sta zajela oblačnost in vlažen zrak, tu in tam bo rahlo deževalo, napovedujejo vremenoslovci. Meja sneženja se bo nekoliko spustila in bo v notranjosti večinoma med 500 in 900 m nadmorske višine, zvečer pa bodo padavine postopoma ponehale. Umirila se bo tudi burja na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 11 °C.

Jutri: pretežno oblačno, nekaj jasnine na severovzhodu

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo zjutraj in dopoldne v severovzhodnih krajih. Rahlo bo deževalo predvsem od Primorske prek Notranjske do Bele krajine. Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih okoli 0 °C, drugod od 2 do 5 °C, na Primorskem okoli 7 °C. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9 °C, na Goriškem in v Slovenski Istri do 12 °C.

Predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov. FOTO: Arso

V gorah alarm: velika nevarnost snežnih plazov

Opozorilo vremenoslovcem ostaja, da je predvsem na območju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov, sploh po novo zapadlem snegu.

Podatki o snežni odeji kažejo, da je v zadnjih 12 urah marsikje zapadlo presenetljivo veliko snega. Na Voglu (1515 m) so izmerili 160 cm snežne odeje, v zadnjih 12 urah pa je zapadlo kar 50 cm svežega snega. Še višje, na Kredarici (2513 m) snežna odeja dosega 215 cm, svežega snega pa je v 12 urah padlo 45 cm.

Tudi drugod po gorah se je belina občutno odebelila: na Zelenici (1534 m) je snežne odeje 146 cm, svežega snega 15 cm, na Vršiču (1684 m) 118 cm snega in prav tako 15 cm novega snega. Na Predelu (1155 m) so namerili 100 cm snežne odeje in 21 cm svežega snega (v 12 urah), na Rudnem polju (1344 m) pa 94 cm snega in 9 cm novega. Na Pavličevem sedlu (1337 m) je snega 69 cm, svežega 10 cm, na Vojskem (1067 m) pa 42 cm snežne odeje in 30 cm svežega snega. V Ratečah (864 m) so izmerili 62 cm snega, pri čemer je svežega snega 41 cm.

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta.

Obeti: sobota s plohami, nedelja z meglo po nižinah

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj krajevnimi plohami. V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah ponekod megla.