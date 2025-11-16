Prižig prazničnih lučk po Sloveniji: to so datumi, ko bodo mesta zasvetila v v tisočerih lučkah

Slovenska mesta že napovedujejo prve velike decembrske dogodke, ko bodo mestna jedra znova zasvetila v tisočerih lučkah. Prižig prazničnih lučk bo letos marsikje že konec novembra, drugod v prvih dneh decembra.

Objavljamo seznam potrjenih terminov prižigov lučk 2025 v izbranih mestnih občinah po vsej Sloveniji.

Kje in kdaj bodo zasijale praznične luči 2025?

Ljubljana – 28. november

Prestolnica ostaja zvezda med praznično razsvetljenimi mesti. Prižig lučk bo tradicionalno vodil župan na Prešernovem trgu, kjer bo mestno jedro zasijalo v več kot 800 svetlobnih umetninah. Po mestu bodo zaživeli sejmi na Bregu, Kongresnem in Prešernovem trgu, največ pozornosti pa bo kot vedno požela mogočna božična smreka.

Maribor – 27. november

Drugo največje mesto bo praznično razpoloženje prižgalo dan prej kot Ljubljana. Mariborčani tako zopet odpirajo vrata adventu že konec novembra. Letošnji Čarobni Maribor se bo uradno začel s prižigom lučk 27. novembra, ob 18. uri, na Glavnem trgu.

Koper – 6. december

V Kopru bodo prazniki letos zažareli še posebej očarljivo. V soboto, 6. decembra, ob 17. uri, se bo na Titovem trgu začela velika praznična pravljica, ko bodo obiskovalci skupaj prižgali luči in odprli letošnjo Fantazimo. Na trg bo prišel tudi Miklavž, ki bo otrokom in odraslim narisal nasmeh na obraz.

Celje – 29. novembra

Knežje mesto bo lučke prižgalo 29. novembra. Celje ponovno pripravlja celoten niz dogodkov, ki bo trajal vse do 6. januarja.

Kranj – 3. december

Prešernovo mesto tradicionalno prižge praznične luči na rojstni dan svojega največjega pesnika. Kranj bo tako zažarel 3. decembra, obdan v kulturne in zgodovinske poudarke.

Krško – 5. december

Dogodek na Trgu Matije Gubca se bo začel ob 17. uri, in kot obljubljajo organizatorji, bo poln glasbe, svetlobe in veselja, s čimer bodo naznanili začetek prazničnih dni v Posavju.

Murska Sobota – 5. december

V prestolnici Prekmurja bodo luči zasijale na predvečer Miklavža, ko se bo središče mesta preobleklo v pravljično kuliso.

Nova Gorica – 29. november

Evropska prestolnica kulture 2025 bo leto sklenila z veličastnim trenutkom: praznične luči se bodo istočasno prižgale v Novi Gorici in Gorici. Čaroben simbol povezovanja obeh mest.

Novo mesto – 5. december

»Advent v Novem mestu je nastal v luči današnjega časa, ko je še toliko bolj opaziti, da ljudje potrebujemo običaje in rituale, ki nas povezujejo, decembrski čas pa ne sme biti zgolj praznik daril, temveč predvsem toplih besed in skrbi za bližnje« so zapisali v občini in naznanili, da bodo lučke zasvetile 5. decembra, program pa bo trajal vse do 4. januarja.

Ptuj – 1. december

Najstarejše slovensko mesto v decembru postane butična adventna oaza. Luči bodo slavnostno zasijale 1. decembra na Mestnem trgu.

Slovenj Gradec – 30. november

Mestno jedro se bo prebudilo v praznično pravljico, obiskovalce pa čakajo koncerti, sejem in dišeč program kuhanega vina.

Velenje – 30. november

Na zadnjo novembrsko nedeljo bo v Velenju zažarela novoletna jelka. Ob 17. uri bodo obiskovalci skupaj z županom prižgali praznično razsvetljavo ter odprli program »Čarobnega decembra 2025«.

Praznični december ne bo zažarel le v mestnih občinah. Tudi v številnih drugih slovenskih krajih pripravljajo prižige lučk, adventne trge in bogate praznične programe.