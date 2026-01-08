Priznana slovenska glasbenica žaluje: »Bojan, hvala ti za vse!«

Tanja Zajc Zupan, ena naših najboljših glasbenic in vsekakor najbolj znana in priznana slovenska citrarka, je s sledilci delila žalostno novico – poslovil se je eden njenih srednješolskih profesorjev, ki pa ni bil le eden od mnogih, ampak po njenih besedah najbolj priljubljen na srednji šoli, ki jo je obiskovala. In to kljub temu, da je učil najtežji predmet – matematiko. »Bilo ti je mar – za nas mlade. Hvala ti za vse,« je v objavi med drugim zapisala Zajc Zupan in delila še fotografijo iz srednješolskih dni, na kateri so priljubljenemu profesorju Bojanu Ravnikarju, kot kaže, s sošolci pripravili veliko presenečenje. Pozneje je, je še razkrila, postala Bojanova dobra prijateljica, zdaj pa jo čaka velika čast, ki pa obenem tudi ena najtežjih – igrala bo na njegovi žalni slovesnosti. »In to mnogo, mnogo prezgodaj,« je dodala.

Bojan Ravnikar pa ni bil le profesor matematike, ki se je s srcem in dušo povečal mladim, boril se je tudi za sodelavce v vzgoji in izobraževanju, za pravice in enakost. Bil je namreč tudi sindikalist in predsednik Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije. Ob njegovem prezgodnjem slovesu so se mu tako poklonili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. »Bojan ni bil glasen zaradi sebe, temveč zaradi drugih. Bil je dober sindikalist, človek jasnih stališč, neomajne integritete in izjemnega občutka za sočloveka. Imel je pogum, da je vztrajal tudi v najtežjih trenutkih, ter odločnost, da je stal ob strani tistim, ki so njegov glas najbolj potrebovali,« so o Bojanu Ravnikarju med drugim zapisali kolegi sindikalisti, ki obljubljajo, da bodo »njegovo delo in vrednote ostali z nami ter nas spominjali, kaj pomeni predanost, pravičnost in solidarnost«, vsem, ki so ga poznali in sodelovali z njim, pa izrekli sožalje.