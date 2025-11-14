Priznani chef odprl mesnico naših dedkov in babic

»Vsi, ki me poznate, gotovo že veste, da nisem zgolj ljubiteljski, ampak res strasten mesar. In vsak dan, ko pridem iz službe domov, delo nadaljujem v domači mesnici. Velika sreča je, da me pri tem podpira tudi moja žena Gabrijela. Če me ne bi, vsega tega ne bi dosegel,« je povedal chef Miran Ojsteršek, Laščan, ki ga pogosto vidimo v družbi drugih priznanih chefov, tudi rojaka Marka Pavčnika, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico v restavraciji Pavus na gradu Tabor Laško, kjer je svojo kariero začel tudi Ojsteršek, mojster okusov in nians.

»Jaz ga imenujem kar PPZ, kar pomeni, da je pedanten, precizen in zagnan,« se je v tistem pošalil Franci Podbrežnik, gostobesedni glasbenik, ki je popestril že prenekatero prireditev na širšem Celjskem. Tokrat pa je z izbranimi besedami pospremil odprtje domače mesnice Oštirka v Celju, ki je tik ob celjski tržnici.

A pot do tega sploh ni bila najlažja, potrebne je bilo baje veliko korajže. »Vedno sem si želel nekaj več, in ko se mi je leta 2012 pri delu pridružila žena Gabrijela, je bilo na lepem vse lažje. Ona je prej imela drugo službo. Ker pa je bilo doma dela vedno več, je dala odpoved in se mi pridružila v poslu, v katerem sva že več let skupaj,« je pripovedoval Ojsteršek, ki se je po nekaj letih nabiranja izkušenj v Dramljah zdaj ustalil v Celju, kot že rečeno, tik ob mestni tržnici, kjer se je gostišču zdaj pridružila še mesnica, ki ponuja dobrote številnih lokalnih ponudnikov.

Prostor z dušo

Posebnost njegove kuhinje so jedi iz lokalnega mesa, ki jih spremlja sveža zelenjava s tržnice, jedilnik pa dopolnjujejo sodobni okusi, kreativni krožniki, mehki pireji in sveže pečen domači kruh. Prav tako je Ojsteršek strokovnjak za suhe salame, sušeni hrbet krškopoljca, budjolo in savinjski želodec, v gostilni pa je mogoče dobiti tudi piščančjo pašteto z lešniki, hruško in jurko, žolco z govejim jezikom, telečja jetra s praženim krompirjem, počasi dušene goveje ličnice, hišno cvrtje in druge dobrote. »V mesnici imamo potem tisto, kar na drugih trgovskih policah le redko vidimo ali pa sploh ne,« je povedal Ojsteršek, v katerem je potencial prepoznal tudi lastnik objekta Peter Merkscha, ki v celjskem mestnem jedru obnavlja še druge stare zgradbe, vse po pravilih stroke za varstvo kulturne dediščine. »Ta prostor ima zgodbo, tradicijo in dušo našega mesta. Mesnica na Linhartovi je bila desetletja del mestnega utripa, zato smo bili Celjani zelo žalostni, ko se je prejšnji najemnik odločil, da zapre njena vrata. Zdaj, ko so vrata znova odprta, se bo gotovo marsikdo spomnil, da so tu že naše babice kupovale meso za nedeljsko kosilo,« pa je chefu Ojsteršku polaskala tudi celjska podžupanja Saša Kundih.

Njihove dobrote iz mesnice so lahko poskusili prav vsi.

V mesnici so poleg izbranega svežega mesa preverjenega izvora na voljo domače mesnine, paštete, suhomesni izdelki in druge kulinarične dobrote s pečatom chefa, velika je tudi izbira vložnin kmetije Ostanek, mlečnih izdelkov in drugih dobrot ter skrbno izbranih delikatesnih posebnosti. Seveda bo kaj mogoče pojesti na hitro, saj ponujajo tudi pripravljene jedi. Mojca Marot