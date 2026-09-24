Prizor pred kočo v Krnici osupnil, oskrbnica Milena: »Hudo nama je, ker to doživljava«

Slovenci radi hodimo v gore. Planinske poti, vrhovi in koče so za številne del našega vsakdana, prostor, kamor se umaknemo po mir, čisti zrak in neokrnjeno naravo. Ena priljubljenih postojank je tudi Koča v Krnici, ki stoji v slikoviti dolini Krnica nad Kranjsko Goro, na nadmorski višini 1113 metrov. Prav zato je marsikoga pretresla fotografija, ki je zaokrožila med pohodniki, na kateri je pred kočo kup smeti. Fotografijo je na facebook skupini za pohodnike objavil redni obiskovalec Miha Ovnik, ki je tisto jutro prišel do koče in naletel na neprijeten prizor. Pred vrati ga je pričakal kup smeti, kot pravi, česa podobnega v vseh letih obiskovanja Krnice še ni videl. »Velikokrat sem bil pri koči, ko je bila zaprta in odprta, a še nikoli in nikjer ni videl toliko smeti. Tukaj so bili eni neodgovorni obiskovalci,« je na kratko povedal za Slovenske novice.

Koča v Krnici je sicer od sredine septembra odprta od petka do nedelje. Da smeti ne bi še več dni ležale naokoli, je Miha zavihal rokave in ni ostal le pri ogorčenju ter fotografiji. Smeti je sam pobral in jih odložil v vreče, da bi bila okolica lepša. Njegovo gesto je pozneje pohvalila tudi oskrbnica Koče v Krnici Milena Primc Pustotnik, ki se mu je najlepše zahvalila za objavo in da je počistil za drugimi, čeprav mu seveda ni bilo treba.

»Česa takega v vseh letih še nisva doživela«

Z gospo Mileno, ki je skupaj s soprogom Markom oskrbnica in najemnica Koče v Krnici od maja 2018, smo na kratko poklepetali prek družbenih omrežij, saj sta se ravno mudila proti svoji koči. Kot je dejala, jo je prizor močno prizadel. »Česa takega v vseh letih še nisva doživela. Prva misel ob pogledu na razdejanje je bila, ali je to res mogoče. Hudo nama je, ker to doživljava,« je dejala.

Vajena sta, da »so smeti v pepelniku pred hišo, morda kakšna vrečka s smetmi na klopici, pokakana otroška plenička v pepelniku, sicer zavita v vrečko, pa vseeno ...«, pravi. Po letih skrbi za priljubljeno planinsko postojanko sta prvič doživela, da je nekdo za seboj pustil tolikšno količino smeti, zato ju je prizor še toliko bolj pretresel. »Ko sem prišla do koče in zagledala prizor na fotografiji, sem bila žalostna, razočarana in tudi jezna. Kot oskrbnica koče se trudim, da obiskovalce pričaka urejen in prijeten prostor. Toda takšen prizor človeku vzame voljo,« je dejala.

Smeti sicer sama vsakodnevno odvažata, a ko koča obratuje, »imajo obiskovalci na voljo zunanje in notranje smetnjake, pa kljub temu vsak dan po končanju dela pobereva vsaj za polovico vrečke smeti, ki ležijo v okolici koče,« je povedala.

Koča zaprta, gore pa niso

Od 15. septembra je Koča v Krnici odprta le še ob vikendih. Med tednom zato pri koči ni oskrbnika, ki bi za obiskovalci pospravljal. »Koča je zaprta – gore pa niso. In očitno nekateri menijo, da lahko vse, česar ne želijo odnesti nazaj v dolino, preprosto pustijo pred vrati,« opozarja Milena.

Plastenke, pločevinke, embalaža, robčki in vreče smeti po njenih besedah ne sodijo v naravo. Odvoz odpadkov iz planinskih koč je zaradi njihove lege veliko zahtevnejši kot v dolini. »Planinske koče stojijo v okolju, kjer odvoz odpadkov ni tako preprost kot doma. Za urejenost koče in njene okolice skrbimo oskrbniki, vendar nismo čistilni servis za neodgovorne obiskovalce gora,« je jasna.

Pohodniki: »Kar prineseš gor, odnesi nazaj«

Fotografija je sprožila številne odzive tudi na facebook skupini hribovc.si. Ljubitelji gora niso skrivali razočaranja. Mnogi so poudarili, da pravi obiskovalec gora za seboj ne pušča sledi. »Pravi planinec nese svoje smeti v dolino,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi je dodal: »To pa niso planinci pustili za seboj, temveč Butalci ali svinje.« Med odzivi je bilo mogoče prebrati tudi: »Smeti se odnese nazaj v dolino.«

Številni so opozorili, da gore niso prostor, kjer bi za obiskovalci pospravljal nekdo drug, in tudi oskrbnica koče Milena Primc Pustotnik ima zato preprosto sporočilo za vse, ki stopijo na planinsko pot: »V hribe večinoma prihajamo prav zaradi tistega, česar v dolini pogosto pogrešamo: miru, čistega zraka, lepih razgledov in neokrnjene narave. Če želimo, da takšna ostane, moramo zanjo tudi sami nekaj narediti. Zato imam zelo preprosto prošnjo: kar prinesete s seboj, odnesite tudi nazaj. Ne zaradi oskrbnika. Ne zaradi pravil. Zaradi gora in zaradi vseh, ki pridemo za vami. Gore nam veliko dajejo. Najmanj, kar jim lahko vrnemo, je to, da za seboj ne pustimo smeti.«

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