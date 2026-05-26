Prizor s slovenske obale: kopalci zaskrbljeni, a razloga za preplah ni (FOTO)

V zadnjih dneh so številni ob obali opazili nenavadne rumene zaplate na morju. Veter in morski tokovi jih pogosto zanesejo proti obali, kjer se gošča še zgosti, predvsem v zalivih, mandračih in mestnih pristaniščih. Prizor lahko marsikoga zaskrbi, a Morska biološka postaja Piran pojasnjuje, da ne gre za nevarno cvetenje morja.

Kot so zapisali, so se v medijih pojavile navedbe, da morje cveti. A po njihovih pojasnilih to ni povsem natančno. »To sicer ni tako daleč od resnice, saj je pojav rumenih zaplat res posledica cvetenja, vendar ne cvetenja morja, temveč kopenskih rastlin, večinoma iglavcev,« pojasnjujejo.

Rumene lise so pelod

Rumena gošča, ki jo ljudje opažajo na morski gladini, je po pojasnilih strokovnjakov najverjetneje pelod iglavcev, predvsem bora, smreke in cipresovk. Te rastline cvetni prah raznašajo z vetrom, njihova pelodna zrna pa so zgrajena tako, da lahko potujejo naokrog. »Iglavci so vetrocvetke, njihovo pelodno zrno je opremljeno z zračnima mešičkoma, ki jim omogoča potovanje z vetrom,« so zapisali na Morski biološki postaji Piran.

Ob obilnem cvetenju iglavcev tako pelod v večjih količinah zanese tudi v morje. Tam ga nato vetrovi in tokovi potisnejo skupaj, zato se na gladini pojavijo rumene lise. Prav te so v zadnjih dneh pritegnile toliko pozornosti.

Kaj pa je pravo cvetenje morja?

Na Morski biološki postaji Piran ob tem pojasnjujejo tudi, kaj v resnici pomeni cvetenje morja. Gre za množično namnožitev planktonskih alg oziroma rastlinskega planktona, ki se lahko ob ugodnih razmerah razmnoži do zelo velikih količin.

Za tak pojav so potrebni predvsem hranilne snovi v vodi in dovolj sončne svetlobe. Morje se lahko ob tem obarva rdeče, zeleno, rjavo ali kako drugače, odvisno od tega, katera barvila vsebujejo prevladujoče celice.

Cvetenje morja je sicer naraven pojav. Fitoplankton je namreč pomemben del morskega življenja, saj se z njim hranijo drugi organizmi. A težave lahko nastanejo, kadar je cvetenje pretirano. Takrat lahko ob razgradnji pride do pomanjkanja kisika, nekatere vrste fitoplanktona pa so lahko tudi strupene ali škodljive, predvsem za gojene organizme, kot so školjke in ribe.

Za zdaj razloga za preplah ni

Kljub nenavadnim prizorom rumenih zaplat na morju strokovnjaki za zdaj ne poročajo o pravem cvetenju morja. Rumene lise so torej po njihovih pojasnilih posledica naravnega cvetenja kopenskih rastlin, ne pa znak nevarnega dogajanja v morju. Prizor je morda res neprijeten in nenavaden, a za zdaj ne kaže na pojav, ki bi ga strokovnjaki označili za cvetenje morja.