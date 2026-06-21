Prizori po neurju pretresejo: zaliti podvozi, podrta drevesa, izpadi elektrike in gromozanska toča, a ni še konec ... (FOTO in VIDEO)

Slovenijo je po izrazito vročem sobotnem dnevu zajel pas močnejših neviht, ki je ponekod povzročil precej težav. Najhuje je bilo v osrednjem delu države, na Gorenjskem in Koroškem, kjer so nalivi v kratkem času napolnili odvodne sisteme, meteorna voda pa je zalivala ceste, podvoze in objekte.

V Ljubljani so nalivi povzročili težave predvsem v prometu. Voda je poplavila več podvozov, med drugim na Dunajski, Šmartinski in Celovški cesti, zato so imeli vozniki na posameznih odsekih precejšnje težave. Nekatera vozila so obstala v vodi, posredovati pa so morali gasilci. Ti so v prestolnici črpali vodo iz kleti, skladišč in drugih prostorov ter pomagali pri odpravljanju posledic neurja. Po do zdaj znanih podatkih so regijski centri za obveščanje v povezavi z neurjem zabeležili več kot sto dogodkov, na terenu pa je bilo več deset gasilskih enot. Te so poleg črpanja meteorne vode odstranjevale tudi podrta drevesa in zavarovale nevarna območja. Na območju Slovenj Gradca je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike.

O poškodovanih za zdaj ni poročil.

Burno vremensko dogajanje je zaznamovalo tudi enega največjih domačih glasbenih dogodkov tega poletja. Skupina Joker Out je na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani praznovala deseto obletnico delovanja, vendar so organizatorjem tik pred začetkom koncerta preglavice povzročili močni nalivi. Prizorišče je bilo ponekod poplavljeno, dež pa je otežil priprave na nastop. Kljub neugodnim razmeram je koncert vendarle stekel po načrtih, številni obiskovalci pa so vztrajali tudi po neurju.

Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša

Med nastopom je prišlo še do krajše prekinitve zaradi izpada električne energije, vendar občinstvo dobre volje ni izgubilo. Obiskovalci so čas do ponovne vzpostavitve napajanja izkoristili za skupno petje največjih uspešnic skupine. Pevec Bojan Cvjetićanin je ob tem dejal, da je dež zalil skoraj vse dele prizorišča, a poudaril, da vremenske nevšečnosti ne bodo pokvarile praznovanja pomembnega jubileja.

Popoldne in zvečer spet nevihte

Nevihtni pas se je čez državo pomikal od severozahoda proti jugovzhodu. Gasilci so posredovali tudi na območju Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. O vetrolomu so poročali tudi iz Maribora, Hoč - Slivnice, Vuzenice in Slovenj Gradca, kjer je veter podiral drevesa. Na območju Slovenj Gradca je zaradi vremenskih razmer brez električne energije ostalo več sto odjemalcev.

Na Koroškem in v okolici Ljubljane je ponekod padala tudi toča. Po poročanju vremenskega portala Neurje.si so debelejšo točo zabeležili v Dragočajni v občini Medvode, toča pa je padala tudi na območju Smlednika. Agencija RS za okolje je zaradi možnosti močnejših neviht za del države izdala oranžno opozorilo. Ob takšnih nevihtah so možni siloviti nalivi, močnejši sunki vetra, udari strel in krajevna toča, ob hudourniških vodotokih pa lahko voda hitro naraste.

Kljub prehodu neviht se vročinsko obdobje še ne končuje. V prihodnjih dneh bodo temperature marsikje znova presegle 30 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri pa se lahko povzpnejo do okoli 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih, ob nadaljevanju vročine pa se bo stopnjevala tudi suša in z njo požarna ogroženost naravnega okolja. Po napovedih Agencije RS za okolje bo danes sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sredi popoldneva in zvečer bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije lahko nastalo nekaj ploh in neviht, opozarjajo vremenoslovci.