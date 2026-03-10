Prleški folkloristi so navdušili stanovalce Doma SeneCura Radenci (FOTO)

V Domu SeneCura Radenci, kjer na jesen življenja domuje nad 175 starostnikov ne le iz domačega okolja, temveč iz širšega slovenskega prostora, v vseh letnih časih, zaposleni poleg s prijaznostjo in odličnimi pogoji za vsakega posameznika, tudi za to, da nikomur izmed stanovalcev ni dolgočasno. Poleg vseh drugih prireditev in dogodkov so starostnikom še posebej pri srcu nastopi domačih pevskih zborov, ter glasbenih in folklornih skupin, ki ohranjajo kulturno dediščino domačega okolja in sploh slovenskega podeželja.

In to se je potrdilo tudi tokrat, ko so v SeneCuri gostili Folklorno skupino Leščeček iz Veržeja, eno najbolj prepoznavnih tovrstnih kulturnih skupin v širšem pomurskem območju. Folklorna skupina Leščeček sicer deluje pod okriljem Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej od leta 2006, kar pomeni, da letos sledi jubilej. Tokrat so prleški folkloristi, s svojim nastopom polepšali dan in ogreli srca vseh prisotnih, ne le stanovalcev temveč tudi njihovih svojcev in drugih občanov, ter zaposlenih v domu. Poseben del programa je bila predstavitev tradicionalnih oblačil, kjer so člani skupine predstavili različne noše, njihov izvor ter pomen. Seveda ni manjkalo plesa, usklajenih korakov in pristnega veselja, ki je spodbudilo tudi nekatere stanovalce, da so se jim v ritmu pridružili. Prav čudovito je bilo opazovati, kako so se za trenutek vrnili v svojo mladost.

FOTO: Fs Leščeček Veržej

FOTO: Fs Leščeček Veržej

»Takšni dogodki bogatijo naš vsakdan in prinašajo toplino v naš dom. Hvala Folklorni skupini Leščeček za obisk in čudovit dogodek,« poudarjajo v SeneCuri.

