Prodajajo lažna potrdila za vožnjo, oglasili so se z ministrstva

V zadnjem času so se pojavila ponarejena potrdila o opravljenem izpitu, ki naj bi posameznikom omogočala vožnjo po celotni državi za obdobje desetih let, opozarjajo na ministrstvu za infrastrukturo. Gre za neverodostojen dokument, saj ministrstvo takšnih potrdil ne izdaja.

Na potrdilu, za legalizacijo katerega naj bi moral imetnik ministrstvu nakazati 1500 evrov, je več lažnih navedb in nepravilnosti, poleg lažnega žiga pa je ponarejen tudi podpis uradne osebe, so na ministrstvu za infrastrukturo pojasnili na spletnih straneh vlade. Opozarjajo, da ministrstvo in njegove uradne osebe ne izdajajo potrdil o opravljenem vozniškem izpitu. Postopek opravljanja vozniškega izpita in izdaje vozniškega dovoljenja v Sloveniji je namreč natančno določen z zakonodajo.

Če naletite na podobno potrdilo ali vam kdo ponudi storitev pridobitve vozniškega dovoljenja brez opravljanja izpita, o tem takoj obvestite policijo, pozivajo na ministrstvu. Postopki za pridobitev vozniškega dovoljenja v Sloveniji so določeni v zakonu o voznikih in pravilniku o vozniškem izpitu.

Do veljavnega dokumenta za vožnjo v cestnem prometu bo treba po legalni poti, ne prek spletnega nakupa. FOTO: Tomi Lombar

Od hitrih diplom do lažnih subvencij

Primer z vozniškimi dovoljenji ni osamljen incident, temveč del širšega vala administrativnih prevar, ki izkoriščajo željo posameznikov po izogibanju uradnim postopkom ali hitrem zaslužku. Podobno taktiko goljufi pogosto uporabljajo pri ponujanju akademskih nazivov. Na družbenih omrežjih se redno pojavljajo oglasi, ki obljubljajo »uradno priznane« diplome in certifikate brez potrebe po študiju ali izpitih. Žrtve v teh primerih ne izgubijo le denarja (znesek pogosto znaša več tisoč evrov), temveč se izpostavijo tudi tveganju kazenskega pregona zaradi uporabe ponarejenih listin.

Drugi aktualen primer vključuje lažna sporočila o državnih subvencijah. Goljufi razpošiljajo elektronsko pošto ali SMS-sporočila, ki so videti kot uradni dopisi ministrstev ali Fursa. V njih obljubljajo povračilo stroškov ali izplačilo energetskih dodatkov, pod pogojem, da prejemnik klikne na povezavo in vnese svoje bančne podatke ali plača »administrativni strošek« za obdelavo vloge.

Bližnjica se lahko konča z izgubo denarja in obiskom kriminalistov.

Ministrstvo ob koncu še enkrat poudarja, da je edina varna pot do vozniškega dovoljenja skozi pooblaščene šole vožnje in uradne izpitne centre. Vsak poskus pridobitve dokumentov po bližnjici se običajno konča s prazno denarnico in obiskom kriminalistov.