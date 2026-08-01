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STANJE NA CESTAH

Promeni kolaps pred Karavankami, vse stoji tudi proti Hrvaški in v Ljubljani

Nova prepoved prehitevanja tovornjakov: po novem kar od 5. do 20. ure.
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Arhiv Delo
STA, N. P.
 1. 8. 2026 | 14:59
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Zastoji na slovenskih cestah se podaljšujejo. Vozila v kolonah med drugim čakajo na primorski in štajerski avtocesti ter na ljubljanski obvoznici. Pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji in Avstriji nastajata večkilometrska zastoja, prav tako je večkilometrska kolona na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške.

Na primorski avtocesti se pot vozilom zaradi zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru podaljša za 10 minut, zaradi kolone pred Postojno proti Ljubljani pa do 40 minut. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je tudi na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Na štajerski avtocesti vozniki v zastoju čakajo pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in tudi proti Mariboru, čas potovanja je zaradi tega daljši za 20 oz. 15 minut.

Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozarji ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici.

Pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji je kolona, dolga približno devet kilometrov, v smeri Avstrije pa tri kilometre. Ob tem je zaprt tudi uvoz Jesenice zahod proti Avstriji.

Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške zastoj meri tri kilometre.

Prav tako kolone nastajajo na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan ter Lucija-Izola.

Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pristojni pozivajo, naj se na to območje raje ne odpravljajo.

Glavna cesta med Slovensko Bistrico in Ptujem bo danes do 20. ure zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica sever in odcepom za Spodnjo Polskavo. Popolna zapora do nedelje do 19. ure pa bo na cesti Proletarskih brigad na relaciji med Mariborom in Dravogradom.

Tudi dela na cestah

Od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure bo zaradi asfaltiranja zaprta tudi cesta med Ravnami na Koroškem in Dravogradom.

Med 8. in 13. uro velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih cestah pa ta omejitev velja med 6. in 16. uro.

Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti je medtem danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem namesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve.

Prepoved prehitevanja med 6. in 18. uro na avtocesti med Šentiljem in Koprom je sicer v veljavi od 15. januarja 2021. Od novembra istega leta ta prepoved velja na celotnem slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest.

Na Darsu bodo danes v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob gorenjski, štajerski in primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

Preventivna akcija bo potekala med 16. in 20. uro na počivališčih Jesenice (gorenjska avtocesta), Tepanje (štajerska avtocesta) in Lom (primorska avtocesta).

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