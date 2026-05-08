Promet stoji, samo na ljubljanski obvoznici dve nesreči

Kot je zadnje dni že skoraj v navadi, je promet v okolici Ljubljane, predvsem na obvoznici in na cestah, ki vodijo iz mesta, v popoldanski prometni konici skorajda obstal. Na ljubljanski obvoznici sta se zgodili dve prometni nesreči: na zahodni med Brdom in Kozarjami v smeri Kozarij ter na vzhodni na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod, Zaloška proti Malencam. Na gorenjski avtocesti je poleg tega zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Koseze in Ljubljana Podutik.

Promet je poleg tega po podatkih prometnoinformacijskega centra povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti na odseku med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, na severni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Dolenjski.

Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, na dolenjski avtocesti pa od Ljubljane proti Grosuplju. Po polžje gre tudi na cesti Celje - Laško, pri Polulah so zastoji v obe smeri.

Na pot se odpravite pravočasno in z veliko mero potrpežljivosti, v zastojih, ki nastanejo v primeru prometnih nesreč, pa ne pozabite ustvariti reševalni pas.