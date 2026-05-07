POKALO BO PO ŠIVIH

Prometni alarm: to so datumi, ko bo slovenske ceste povozil dopustniški val

Povečan promet bi se lahko začel že naslednji teden ...
Zastoji na primorski avtocesti, simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk/delo 
N. P.
 7. 5. 2026 | 12:01
Slovenske avtoceste so že zdaj huda preizkušnja za živce. Primorka zaradi del, zoženih pasov in nesreč voznikom redno dodaja ure čakanja, poletje pa sploh še ni zares potrkalo na vrata. In zdaj prihajajo še prazniki pri sosedih. To pomeni le eno: več avtomobilov, več nervoze in več možnosti, da se pot na morje ali izlet spremeni v ure in ure 'polžjega lezenja' po razgretem asfaltu.

Že naslednji četrtek

Prvi datum, ki ga velja obkrožiti z rdečo, je četrtek, 14. maj. Takrat imajo v Avstriji in Nemčiji praznik vnebohoda, krščanski praznik, ki ga obeležujejo 40. dan po veliki noči. Ker pade na četrtek, ni težko ugibati, kaj se lahko zgodi: marsikdo si bo vzel še petek prost in si privoščil podaljšan konec tedna. Slovenija in Hrvaška sta za severne sosede že dolgo priljubljeni izbiri, zato lahko na naših cestah pričakujemo občutno gostejši promet, predvsem proti turističnim krajem in obalnim smerem. 

A to še ni vse. Ponedeljek, 25. maj, bo v Avstriji in Nemčiji prav tako dela prost dan, saj praznujejo binkoštni ponedeljek. To je za promet še bolj neprijeten scenarij: praznik pade na ponedeljek, kar pomeni klasičen podaljšan konec tedna. Povečan promet bi se lahko začel že v četrtek, 21. maja, ali najpozneje v petek, 22. maja, ko se bodo mnogi odpravljali proti jugu. Nato pa sledi še vračanje – v ponedeljek čez dan in zvečer, lahko pa se zgoščen promet zavleče tudi v torkovo jutro. Enaka praznika praznujejo tudi Poljaki, ki si prav tako radi privoščijo dopust na Jadranu.

Posebej pozorni bodite tudi v začetku junija. V torek, 2. junija, Italija praznuje dan republike. Ker pade na torek, si lahko nekateri podaljšajo konec tedna še s ponedeljkom. To pomeni, da se lahko promet zgosti predvsem na zahodu države, proti Primorski, obalnim krajem in območjem blizu italijanske meje.

4. junija Nemci in Avstrijci praznujejo še telovo, ki pride na četrtek, zato lahko prometni kolaps pričakujemo tudi med 3. in 7. oziroma 8. junijem.

Zdaj je jasno, zakaj je bila Primorka zaprta 11 ur, čakali so eno osebo ...

Prometni kolaps že pred poletjem

Vse to prihaja v času, ko so slovenske ceste že tako v nezavidljivem stanju. Kot smo poročali, na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Razdrtim promet poteka skozi delovno zaporo, pasovi so zoženi, hitrost je omejena, vozniki pa morajo voziti zbrano in potrpežljivo. Samo na tem območju so policisti od začetka marca do začetka maja obravnavali že več deset nesreč, v prazničnih dneh pa se je število zapletov še povečalo. Ozki pasovi, prekratka varnostna razdalja, neprilagojena hitrost in trenutek nepazljivosti so dovolj, da obstane cela avtocesta. Tudi Štajerka je tik pred Ljubljano zaradi del nenehno obarvana rdeče.

Zato velja preprost nasvet: če ni nujno, se na omenjene dni raje ne odpravljajte na pot po najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih. Če že morate, preverite stanje na cestah, pojdite prej, vzemite dovolj vode in hrane ter ne računajte, da bo šlo gladko. Še bolje: izberite vlak, avtobus ali ostanite doma.

Saj ni res, pa je: na primorki že 48 nesreč!

zastojiprometavtocestapraznikipočitnicegužvapoletjegnečacesteprimorska avtocestapotovanja
