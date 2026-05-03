Huda prometna nesreča popolnoma zaprla primorsko avtocesto, trčila tri vozila, kar osem ljudi jo je skupilo (FOTO)

Ker se danes zaključujejo prvomajski prazniki, je bilo pričakovati, da bo na naših cestah prišlo do zastojev. To se je tudi uresničilo. Žal je prišlo tudi do hujše prometne nesreče. Po poročanju Prometno informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani popolna zapora v obe smeri zaradi prometne nesreče. Po poročanju 24UR so trčila tri vozila. Po njihovih informacijah je poškodovanih kar osem ljudi, pri čemer so enega poškodovanega odpeljali s helikopterjem. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Prometnoinformacijski center priporoča obvoz preko Senožeč in Razdrtega do Postojne.

Na primorski avtocesti so tudi drugod zastoji. Ti so na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano. Ob 19.15 je bila zamuda približno 30 minut.

Ob tej uri so bili zastoji tudi na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Popoldne so bili zastoji še na cestah Dragonja - Koper in Valeta - Izola.

Zaradi del na cesti so po poročanju prometno informacijskega centra na določenih avtocestnih priključkih popolne zapore. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, v smeri proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica.

