Prometni kaos na Vršiču: edina rešitev je predor, država že preverja možne trase (FOTO)

PO DESETLETJIH ČAKANJA

Kaotične razmere na prelazu bi lahko dale nov zagon dolgoletnim načrtom za gradnjo predora.

Ob začetku letošnje turistične sezone smo na našem najvišjem prelazu Vršič preverjali, kako deluje nov prometni režim. Ugotovili smo, da gre za en sam velik – kaos. Čeprav sta občina in zdaj že nekdanja garnitura ministrstva za infrastrukturo z ukrepi želeli umiriti promet, se je ta le še povečal. Zaradi nedokončanih del na vrhu prelaza sploh ni mogoče parkirati, kljub temu pa se številni vozniki ustavljajo kar na cesti, zaradi česar se vsak dan večkrat zgodi prometni kolaps. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko smo povprašali, ali zaradi čedalje hujših težav vendarle razmišljajo o ...