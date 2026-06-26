Prometni kaos ob začetku počitnic, zaprta vzhodna ljubljanska obvoznica, zastoji proti morju

Po začetku šolskih poletnih počitnic in včerajšnjem prazniku je promet na slovenskih cestah močno povečan. Po podatkih Promet.si največ zastojev nastaja proti Primorski in Hrvaški, promet pa dodatno ovirajo prometne nesreče, okvare vozil ter številna cestna dela. Po začetku šolskih poletnih počitnic in včerajšnjem prazniku je bilo povečano število vozil na slovenskih cestah pričakovano. Številni so se odpravili na dopust ali podaljšan konec tedna, zato je promet najbolj obremenjen na cestah proti slovenski obali in Hrvaški.

Po podatkih Promet.si trenutno največ težav povzroča prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici. Med priključkoma Industrijska cona Moste in Zadobrova proti Štajerski je avtocesta zaprta, promet pa je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico, kjer je pričakovati dodatne zastoje.

FOTO: Promet.si, zaslonski posnetek

Po podatkih Promet.si trenutno največ težav povzroča prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici. Med priključkoma Industrijska cona Moste in Zadobrova proti Štajerski je avtocesta zaprta, promet pa je preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico, kjer je pričakovati dodatne zastoje.

Največ zastojev proti morju

Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Vrhniko in Logatcem, pred Postojno proti Kopru pa vozniki izgubijo od 15 do 20 minut. Zastoj je tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zamuda znaša približno 25 minut. Promet je zgoščen tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Lesce–Bled, Izola–Lucija in Šmarje–Koper.

Nesreče in okvare dodatno upočasnjujejo promet

Po poročanju Promet.si je zaradi prometne nesreče pri uvozu Sneberje proti Mariboru na štajerski avtocesti zaprt vozni pas. Pri Dramljah proti Mariboru pa promet ovira okvarjeno vozilo, zaradi katerega je zaprt prehitevalni pas.

Promet.si voznikom svetuje, naj pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. FOTO: Roman Šipić

Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas. Na priključku Postojna sta zaprta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz proti Kopru. Od ponedeljka, 29. junija, bo za predvidoma dva tedna zaprt tudi uvoz iz Postojne proti Ljubljani, obvoz pa bo mogoč prek priključkov Razdrto in Unec.

Na vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije.

Na štajerski avtocesti bo v noči na nedeljo med 21. in 5. uro zaprta avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Do 15. julija ostaja zaprt tudi priključek Šentilj proti Mariboru.

Zaprte tudi nekatere regionalne ceste

Promet.si poroča tudi o več zaporah na regionalnih cestah. Cesta Laško–Rimske Toplice je pri Udmatu zaprta, za osebna vozila je urejen obvoz po cesti Globoko–Marija Gradec. Na glavni cesti Litija–Zagorje je pri odcepu za Zagorje promet urejen izmenično enosmerno. Do konca tedna bodo zaradi del zaprte tudi ceste Podpeč–Brezovica v Vnanjih Goricah, Miren–Opatje selo pri Mirnu in Grosuplje–Višnja Gora pri Spodnjem Blatu.

Previdno tudi zaradi prireditev

Na Dolenjskem bodo danes med 8. in 21. uro na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo zaradi kolesarske prireditve veljale popolne zapore posameznih cest.

Promet.si voznikom svetuje, naj pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere, računajo na daljši potovalni čas ter zaradi gostega prometa vozijo strpno in ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo. Tudi v prihodnjih dneh je zaradi začetka turistične sezone pričakovati zelo povečan promet predvsem proti Primorski in hrvaškim turističnim destinacijam.