Prometni kaos po državi: zastoji, zapore in dela na ključnih avtocestah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare vozila promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in predorom Ločica proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na cestah Koper-Šmarje, Izola-Strunjan in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.

Na avstrijski strani so zastoji pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Zaradi nujnega popravila vozišča na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom promet proti Ljubljani poteka samo po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz na priključku Sneberje proti Ljubljani. Zaradi del je na vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica. Zaradi del bo do 19. ure pri Brezovici zaprta cesta Lipnica-Gobovce zaprta. Cesta Podrošt-Češnjica bo zaradi del zaprta do 18. ure. Od petka do nedelje bo vsak dan med 8. in 22. veljala splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.