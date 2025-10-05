  • Delo d.o.o.
RAZMERE NA CESTAH

Razmere v prometu: na več lokacijah zapadel sneg, obvezne so verige

Promet po državi danes ohromljajo nesreče, močna burja, prvi sneg in številne zapore cest. Vozniki, previdno!
Pavličev vrh je pobelil sneg. FOTO: Meteo.si

Pavličev vrh je pobelil sneg. FOTO: Meteo.si

Korensko sedlo v nedeljo zjutraj. FOTO: Promet.si

Korensko sedlo v nedeljo zjutraj. FOTO: Promet.si

Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock

Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock

Pavličev vrh je pobelil sneg. FOTO: Meteo.si
Korensko sedlo v nedeljo zjutraj. FOTO: Promet.si
Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock
N. P.
 5. 10. 2025 | 08:57
 5. 10. 2025 | 09:35
2:50
A+A-

Slovenijo je zajel vremenski preobrat. Agencija za okolje je že izdala oranžno vremensko opozorilo, saj nas v prihodnjih urah čakajo močne padavine z dolgotrajnimi nalivi, silovit veter in celo sneg, ki lahko povzroči snegolom. Več o tem lahko preberete tukaj.

image_alt
Nalivi, sneg in močan veter: Arso opozarja, da dogajanja še ni konec (FOTO)

V takih razmerah so razmere na cestah že zdaj zahtevne, čez dan pa bodo še slabše. Voznike čakajo močni nalivi, burja, spolzka vozišča in zasneženi prelazi, zaradi česar lahko pride do številnih zamud in zapor cest. Previdnost za volanom bo danes ključna.

Na ljubljanski severni obvoznici je pred Novimi Jaršami proti Kosezam promet oviran zaradi prometne nesreče. Težave so tudi na dolenjski avtocesti, in sicer med Drnovim in Smednikom proti Ljubljani, kjer je prav tako prišlo do nesreče.

Več trčenj, promet oviran

Na Facebooku so pri Zavodu Reševalni pas opozorili, da je zaradi več trčenj promet oviran na številnih odsekih avtocest po državi, med drugim med Uncem in Logatcem, Logatcem in Vrhniko, Brezovico in Ljubljano, pa tudi na ljubljanskih obvoznicah in na dolenjski avtocesti med Krškim in Čatežem.

Poudarjajo, da so vozne razmere zaradi vremena slabše, zato voznike pozivajo, naj pred potjo preverijo razmere, zmanjšajo hitrost, povečajo varnostno razdaljo, uporabljajo zimsko opremo, kjer sneži, ročno prižgejo luči ter v primeru zastojev dosledno ustvarijo reševalni pas.

Prepoved prometa zaradi burje

Močna burja povzroča težave na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalnih cestah Razdrto–Vipava in Ajdovščina–Selo. Velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton (burja prve stopnje).

Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock
Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock

Še strožji ukrepi veljajo na regionalnih cestah Vipava–Ajdovščina in Selo–Ajševica, kjer je zaradi burje druge stopnje promet za omenjena vozila prav tako prepovedan.

Prvi sneg: verige na Vršiču

Na višje ležečih predelih se sneg že oprijema cestišč, zato je obvezna zimska oprema. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.

Korensko sedlo v nedeljo zjutraj. FOTO: Promet.si
Korensko sedlo v nedeljo zjutraj. FOTO: Promet.si

Zapora štajerske avtoceste do 15. ure

Do približno 15. ure bo štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaprta zaradi vzpostavitve novega prometnega režima. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje center–Vojnik–Slovenske Konjice.

Kakšno je stanje pri vas? Pošljite nam fotografijo in pripišite lokacijo.

