Prometni kaos po Sloveniji: zapora primorske avtoceste in nesreča na Koroškem povzročata dolge zastoje

Promet po Sloveniji danes na več odsekih ovira več izrednih dogodkov in prometnih konic. Največ težav je na primorski avtocesti, kjer je promet popolnoma ustavljen, dodatne zastoje pa povzročajo tudi prometna nesreča na Koroškem in povečan promet na vpadnicah v Ljubljano ter na nekaterih drugih glavnih cestah.

Primorska avtocesta je zaradi okvare tovornega vozila trenutno zaprta med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. Vozniki morajo na tem odseku računati na popolno zaporo in preusmerjanje prometa na vzporedne regionalne ceste, kar že povzroča dodatne zastoje. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se na tem delu že nabirajo kolone, zlasti tovornih vozil, ki čakajo na sprostitev prometa ali preusmeritev.

Nesreča zaprla cesto na Koroškem

Težave so tudi na severu države. Glavna cesta Maribor–Dravograd je zaradi prometne nesreče zaprta med Ožbaltom in Falo. Promet je na tem delu povsem ustavljen, voznikom pa svetujejo uporabo obvozov po okoliških lokalnih cestah, kjer pa je promet prav tako povečan.

Zastoji na avtocestah in ljubljanski obvoznici

Zgoščen promet in zastoji so tudi na več drugih pomembnih prometnih povezavah. Na štajerski avtocesti nastajajo kolone med Ljubljano in priključkom Šentjakob v smeri proti Mariboru. Zastoji so tudi pri priključku Slovenska Bistrica sever v smeri proti Ljubljani. Promet je upočasnjen tudi na ljubljanski obvoznici, kjer se zastoji pojavljajo med Tomačevim in Kosezami v obeh smereh. Zaradi velikega števila vozil se promet na tem delu pomika počasi, voznikom pa priporočajo večjo previdnost in dodatno potrpežljivost.

Kolone tudi na glavnih in regionalnih cestah

Gost promet in zastoji nastajajo še na več glavnih in regionalnih cestah po državi. Težave so na relacijah Duplica–Kamnik, Tomačevo–Trzin, Celje–Teharje, Ljubljana–Škofljica, Maribor–Hoče in Vodice–Moste, kjer promet poteka počasneje kot običajno.

Zastoji tovornih vozil proti meji

Na nekaterih odsekih nastajajo tudi kolone tovornih vozil. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru se tovornjaki zaradi zapore že dalj časa zadržujejo na cestišču. Podobno je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kjer nastaja zastoj tovornega prometa.

Prometnoinformacijski center voznikom svetuje, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije, upoštevajo prometno signalizacijo in po možnosti izberejo alternativne poti, saj se lahko razmere na cestah hitro spreminjajo.