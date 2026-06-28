Prometni kolaps: Na primorki več 13 kilometrov dolga kolona, zastoji tudi drugod

Za številne podaljšani konec tedna se danes izteka in na cestah po državi so tudi zaradi tega zastoji. Najbolj se voznikom pot podaljša na primorski avtocesti. Na tej avtocesti ob povečanem turističnem prometu povzročajo zamude tudi popolne zapore na priključku Postojna in delovišča z zoženimi pasovi. Promet je zgoščen že pred Postojno v obeh smereh, med priključkoma Unec in Dragomer v smeri proti Ljubljani pa je zastoj po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste dolg 13 kilometrov. Na avtocesti med Uncem in Vrhniko se vožnja podaljša za približno 20 minut.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Dramljami proti Slovenskim Konjicam. Tam promet v obe smeri poteka samo po enem prometnem pasu v vsako smer. Zastoj je tudi na cesti Šmarje - Koper.

Zaradi delovne zapore je promet zgoščen na štajerski avtocesti pred uvozom Ljubljana Šentjakob v smeri proti Mariboru. V nasprotni smeri proti Ljubljani bo uvoz Šentjakob zaprt še danes do 22. ure. Danes ponoči bodo med 23. in 4. uro med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore zaradi del, še poroča prometno informacijski center.