  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prometni znaki, ki zavajajo? Bralec opozoril na nevarnost, pristojni odgovarjajo (FOTO)

Bralec in inštruktorica vožnje opozarjata na širši problem, da je signalizacija v praksi pogosto postavlja tako, da je za voznika manj jasna, kot bi morala biti.
Pri znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike opozarjata na približevanje križišč. FOTO: Zaslonski posnetek

Pri znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike opozarjata na približevanje križišč. FOTO: Zaslonski posnetek

Znak za omejitev hitrosti za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi. FOTO: Marjetka Kramžar

Znak za omejitev hitrosti za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi. FOTO: Marjetka Kramžar

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

Pri znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike opozarjata na približevanje križišč. FOTO: Zaslonski posnetek
Znak za omejitev hitrosti za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi. FOTO: Marjetka Kramžar
FOTO: Zaslonski posnetek
Nina Čakarić
 31. 1. 2026 | 14:44
5:12
A+A-

Pred dnevi smo pisali o prometnem znaku pri Brniku, za katerega mnogi vozniki ne vedo, kaj pomeni. Dolgoletna inštruktorica vožnje Marjetka Kramžar nam je pojasnila, da gre za omejitev hitrosti 40 km/h le za vozila, ki prevažajo razstrelivo ali lahko vnetljive snovi in ne za vse voznike, ki pogosto to zmotno mislijo. Na članek se je odzval bralec Mitja, ki je opozoril še na nekaj drugega, in sicer po njegovih besedah na nenavadno postavitev znaka - na enem drogu z obeh strani signalizacija. Prepričan je, da lahko takšna signalizacija pri voznikih sproži zmedo. Z vprašanji smo se obrnili na Agencijo za varnost v prometu.

Znak za omejitev hitrosti za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi. FOTO: Marjetka Kramžar
Znak za omejitev hitrosti za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi. FOTO: Marjetka Kramžar

Po bralčevem mnenju je problem, da se na hrbtno stran nekaterih prometnih znakov nameščajo drugi znaki, kar lahko zakrije prepoznavno obliko ključnih opozoril. »Pokazali ste na bistveno napako, ki jo delajo postavljavci prometnih znakov ter je nevarna in zelo škodljiva,« je zapisal in nadaljeval, da je »na drugi strani prometnega znaka 'Nimaš prednosti', prometni znak za omejitev, s čimer se prekrije osnovni znak.«

Logika je po njegovem jasna: »Oba prometna znaka sta posebne oblike in to zato, ker sta 'berljiva' iz obeh strani, tako spredaj kot zadaj. Jaz, ki prihajam z druge ceste, tako vem, da ima vozilo na tej cesti ali znak stop ali pa nimaš prednosti, zato če sam nima takega znaka in bi gledal desno pravilo, vem, da imam pred njim prednost,« pravi. Če se ta prepoznavnost zmanjša, se lahko po njegovem mnenju v križišču pojavi nepotrebno ustavljanje, zastoje in s tem več tveganja za nevarne situacije, hkrati pa to, kot pravi, pomeni tudi kršitev predpisov.

V Sloveniji veliko napačno postavljene signalizacije

Sam opaža, da so v Sloveniji neprimerne postavitve bolj pravilo kot izjema. Da napačna signalizacija na cestah ni redkost, je potrdila tudi inštruktorica vožnje Kramžar. Povedala nam je, da na cesti pogosto vidi napačno postavljeno signalizacijo, še posebej pri delih na cesti, zoženjih in začasnih ureditvah. »Tega je res veliko«. Za prometni znak pri Brniku ni bila prepričana, da gre za kršitev predpisov, zato smo dodatna pojasnila poiskali pri pristojnih.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na Agencijo za varnost prometa, kjer so, kot pravijo, situacijo podrobno pregledali in se opredelili do konkretnega primera.

Pri znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike opozarjata na približevanje križišč. FOTO: Zaslonski posnetek
Pri znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike opozarjata na približevanje križišč. FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

Agencija za varnost v prometu preučila križišče

»Že iz razpoložljive fotografije je razvidno, da je znak 'križišče s prednostno cesto' postavljen na levi strani vozišča in tudi ne neposredno v križišču, kar je pomembna okoliščina pri presoji ustreznosti postavitve. Čeprav fotografija ne zajema celotnega vozišča, že prikazani del omogoča razumevanje prometne ureditve na tem odseku,« so zapisali.

Poiskali so, kje je ta znak postavljen, in ob »širšem pogledu« so videli, »da sta znaku križišče s prednostno cesto dodani dopolnilni tabli, ki voznike jasno opozarjata na približevanje križišču in hkrati napovedujeta ponovitev znaka neposredno pred križiščem. S tem je udeležencem v prometu zagotovljena pravočasna in nedvoumna informacija o prometnem režimu samega križišča, kateremu se približujejo.«

Agencija je pojasnila tudi, kako gledajo na znak za omejitev hitrosti 40 km/h, ki je nameščen na istem drogu: »Znak za omejitev hitrosti 40 km/h z dopolnilno tablo, ki dodatno opredeljuje veljavnost omejitve za določena vozila, je nameščen na desni strani vozišča na drogu. Čeprav je nameščen na istem drogu, s svojo lego ne posega v zaznavnost znaka »križišče s prednostno cesto« za udeležence, ki se križišču približujejo iz drugih smeri. Ker se ta znak nahaja za križiščem, njegovo zakrivanje hrbtne strani znaka ne vpliva na razumevanje razmerij prednosti v samem križišču.«

Enaka postavitev znakov bi bila neustrezna, če bi bila neposredno v križišču

V danem primeru zato menijo, da takšna postavitev »ne zmanjšuje preglednosti križišča, ne otežuje pravilne presoje prednosti in ne povečuje tveganja za napačne odločitve voznikov«, hkrati pa opozarjajo, da bi bila enaka postavitev znakov neposredno v križišču neustrezna, saj bi lahko dejansko zavajala udeležence v prometu in zmanjšala prepoznavnost prometne ureditve v križišču.

Ob tem na AVP dodajajo še splošno načelo, ki se neposredno navezuje na opozorilo bralca in inštruktorice vožnje: »prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da so jasni, nedvoumni in pravočasno opaženi, to pa velja tudi za znaka Ustavi in Križišče/cestni priključek s prednostno cesto, ki imata značilno obliko prav zato, da sta prepoznavna tudi s hrbtne strani. Če se na hrbtno stran teh znakov namestijo drugi prometni znaki tako, da se zmanjša njihova prepoznavnost, lahko to vodi v napačno presojo prednosti, zmanjšano preglednost križišča in večje tveganje za prometne zaplete ali nevarne situacije.«

Več iz teme

prometna signalizacijaprometBrnikAgencija za varnost v prometu
ZADNJE NOVICE
15:02
Novice  |  Slovenija
HUMANITARNO KURENTOVANJE

Na Ptuju pričakujejo blizu 10.000 sodelujočih in več kot 100.000 obiskovalcev (FOTO)

Letošnje, 66. Kurentovanje v najstarejšem slovenskem mestu bo med 7. in 17 februarjem, ves čas bodo zbirali sredstva za Tea Slodnjaka.
31. 1. 2026 | 15:02
14:44
Novice  |  Slovenija
PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prometni znaki, ki zavajajo? Bralec opozoril na nevarnost, pristojni odgovarjajo (FOTO)

Bralec in inštruktorica vožnje opozarjata na širši problem, da je signalizacija v praksi pogosto postavlja tako, da je za voznika manj jasna, kot bi morala biti.
Nina Čakarić31. 1. 2026 | 14:44
14:25
Šport  |  Tekme
VREME JE KROJILO TEKMO

Nika Prevc po prvi seriji druga v Willingenu

Po finalu se bo ob 16. uri v Willingenu začela še tekma smučarskih skakalcev.
31. 1. 2026 | 14:25
13:58
Bulvar  |  Tuji trači
NOVA RAZKRITJA

Razkrita elektronska korespondenca o »najbolj divji zabavi« med Muskom in Epsteinom

Objava je vzbudila dodatna vprašanja glede Muskovih preteklih izjav, da je Epsteinova vabila na otok zavrnil.
31. 1. 2026 | 13:58
13:43
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE

Prevc drugi v kvalifikacijah Willingena, četverica na tekmi

Presenetljivo tretji je bil Ukrajinec Jahven Marusjak, le 1,3 točke za Prevcem.
31. 1. 2026 | 13:43
13:32
Novice  |  Slovenija
NEPOGREŠLJIVA DRUŽBA PRI VSAKEM OMIZJU

Od sonca razvajena kapljica letos obeležuje srečanje z Abrahamom (FOTO)

Priljubljeni Janževec iz Radgonskih goric je že 50 let med vinoljubi.
Oste Bakal31. 1. 2026 | 13:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki