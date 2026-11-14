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PRORAČUN ZA LETO 2027

Alenka Bratušek zaropotala zaradi proračuna: »Jemljete vsem razen orožju.« V koaliciji pa pravijo, da se nikomur ne jemlje

Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe.
Simbolična slika FOTO: Delo UI

Simbolična slika FOTO: Delo UI

Andrej Šircelj FOTO: Nicolas Tucat Afp

Andrej Šircelj FOTO: Nicolas Tucat Afp

Alenka Bratušek FOTO: Jože Suhadolnik

Alenka Bratušek FOTO: Jože Suhadolnik

Simbolična slika FOTO: Delo UI
Andrej Šircelj FOTO: Nicolas Tucat Afp
Alenka Bratušek FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. J.
 14. 11. 2026 | 16:53
 14. 11. 2026 | 17:42
3:12
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Odbor DZ za finance je podprl predlog sprememb proračuna za leto 2027, s katerim se poraba zvišuje nad 19 milijard evrov. V koaliciji so ga zagovarjali kot ustreznega, opozicijski člani odbora so opozarjali predvsem na krčenje sredstev za socialne prejemke. Ob tem je odbor zavrnil vse predloge opozicije za prerazporeditev sredstev.

Proračun za leto 2027 je DZ sicer sprejel že novembra lani, zdaj pa torej vlada predlaga nekatere spremembe. Članom odbora za finance jih je uvodoma predstavil finančni minister Andrej Šircelj, ki je povedal, da je vlada izhajala iz zavez v koalicijski pogodbi, ki gredo v smeri stabilnih javnih financ ter postopnega zniževanja dolga. Zanikal je, da bi zmanjkalo denarja za socialne prejemke ali pokojninsko in zdravstveno blagajno. Je pa dodal, da zlorab sistema ne bodo dopustili. S predlaganimi spremembami se načrtovani prihodki povečujejo za 6,7 odstotka na 17 milijard evrov, odhodki pa za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 2,3 milijarde evrov oz. 2,9 odstotka BDP.

Andrej Šircelj FOTO: Nicolas Tucat Afp
Andrej Šircelj FOTO: Nicolas Tucat Afp

Alenka Bratušek na nižja načrtovana sredstva za več stvari

»Slika je daleč od lepe, jemljete vsem razen orožju,« je o predstavljenih številkah menila Alenka Bratušek (Svoboda). Poraženci tega proračuna pa so ljudje, je nadaljevala in opozorila na nižja načrtovana sredstva za maso plač v javnem sektorju kljub izvajanju plačne reforme ter za transferje v javne zavode in za transferje posameznikom in gospodinjstvom. Na drugi strani se za orožje daje 400 milijonov evrov več, je bila kritična.

Alenka Bratušek FOTO: Jože Suhadolnik
Alenka Bratušek FOTO: Jože Suhadolnik

Podobnega mnenja so bili tudi drugi poslanci opozicije, ki so od predstavnikov vlade želeli odgovore, kje in komu bodo krčili pravice. Darko Ratajc (SD) je ob tem menil, da lahko verjetno v nadaljevanju pričakujemo tudi večje zadolževanje države in prodajo državne srebrnine, morda pa tudi uvedbo še kakšnih davkov.

V opoziciji si za številne programe želijo več sredstev

V koaliciji so tako kot Šircelj in predstavniki ministrstev zatrjevali, da se nikomur ničesar ne jemlje. »Zakonske določbe, predvsem na področju sociale, so zelo jasne, nič se ne bo spreminjalo, nič se ne bo vzelo,« je zatrdil Tomaž Lisec (SDS). Tudi Iva Dimic (NSi, SLS, Fokus) je povedala, da bo vsak upravičenec prejel tisto, kar mu pripada v skladu z zakonodajo, povečanje načrtovanih sredstev za obrambo pa je pripisala zavezam, ki jih je sprejela prejšnja vlada. V opoziciji si za številne programe želijo več sredstev, kot je predvidela vlada. Poslanci Svobode, Levice in SD so tako k načrtovani proračunski porabi v letu 2027 vložili 35 dopolnil, s katerimi bi sredstva prerazporedili na programe, ki se jim zdijo zapostavljeni. Odbor ni podprl nobenega.

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proračunkoalicijaopozicijaAndrej Širceljjavne financeAlenka Bratušek
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