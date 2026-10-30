  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIK

Proslava, posvečena jeziku: Molčimo, medtem ko se na slovenskih univerzah krši pravica do izobraževanja v slovenščini (FOTO)

Na proslavi pred dnevom reformacije počastili slovenski jezik v različnih izraznih oblikah.
Državna proslava ob dnevu reformacije FOTO: Nebojša Tejić/STA
Državna proslava ob dnevu reformacije FOTO: Nebojša Tejić/STA
G. P., STA
 30. 10. 2026 | 21:40
 30. 10. 2026 | 22:05
3:43
A+A-

Ob dnevu reformacije slavimo tako pomembne točke v slovenski kulturni zgodovini kot take, ki označujejo predvsem razkol znotraj krščanske tradicije. Ob tem pa se premalo zavedamo, da je vse nastalo na temelju krščanstva, je na nocojšnji proslavi pred praznikom poudarila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Proslava je bila posvečena jeziku.

Ministrica je v govoru spomnila, da krščanstvo ni le spodbujalo, ampak odločilno oblikovalo duhovno življenje na Slovenskem skozi stoletja, kar še posebej velja za slovensko književnost. »Brižinski spomeniki, najstarejši zapis v slovenščini s konca 10. stoletja, vsebujejo krščanska verska besedila. Samostanski pisarji so v srednjem veku na Slovenskem zapustili dragoceno pisno kulturno dediščino, reformatorji pa so v drugi polovici 16. stoletja zaslužni za slovenski knjižni jezik in prvo slovensko tiskano knjigo. Še sredi 19. stoletja je katoliški škof Anton Martin Slomšek postavil temelje za razvoj slovenskega poklicnega založništva,« je izpostavila ministrica.

Enako se je slovenska kultura razvijala v Pomurju, kamor so letos umestili državno proslavo. Ministrica je ob tem omenila pastorja Števana Küzmiča, ki je s prevajanjem svetopisemskih besedil utemeljil prekmurščino kot knjižni jezik, in duhovnika Jožefa Klekla, ki si je prizadeval, da so se prekmurski Slovenci združili z matičnim narodom. Po njenem mnenju bo slovenska kultura lahko obstala le, če bo črpala tudi iz izročila, v katerem je nastajala in se izoblikovala in »o katerem v preteklem izobraževalnem sistemu nismo slišali skoraj ničesar«. Zato se ji zdi dragoceno, da je Primož Trubar v zadnjih desetletjih postal eno od osrednjih imen slovenske književnosti in da se mu država pokloni z vsakoletno slovesnostjo.

Trubar je prepoznal, da je naš jezik naš skupni dom

»A čaka nas še veliko ozaveščanja, da bo slovenska literarna zgodovina zapolnila vse slepe pege v razumevanju, proučevanju in posredovanju znanja o razvoju književnosti na Slovenskem,« je dejala Fridl Jarc. Trubar je po njenih besedah verjel, da slovenščina zmore izraziti tudi najzahtevnejše verske in duhovne vsebine. S tem ni izrekel priznanja le jeziku, ampak tudi slovenskemu človeku, ki je zanj postal vreden najglobljih duhovnih premislekov in sporočil. »Trubar je pred stoletji prepoznal, da je naš jezik naš skupni dom, da Slovenci svoje zgodovine ne bomo izpisovali z epskimi osvajanji ozemelj, ampak z jezikovno samozavestjo in ponosom, na našem jeziku in slovenski knjigi je zgradil temelje naše poznejše narodne zavesti. Zato je naša skupna dolžnost, da jih z enakim ponosom čuvamo in utrjujemo, branimo in hranimo,« je izpostavila ministrica.

Po njeni oceni s tem, ko gledamo ali celo sami dodajamo tujejezične napise v javnem prostoru, ko nam je malo mar za drastično upadanje bralne pismenosti, ko poskušamo knjižni jezik podrediti tehnološkim zahtevam digitalnega sveta ali ko molčimo, medtem ko se na slovenskih univerzah krši temeljna ustavna pravica do izobraževanja naših študentov v slovenščini, rušimo, kar »so zgradili in utemeljili naši duhovni očetje, med njimi tudi slovenski protestantski pisci«. Proslava pred praznikom je potekala v Gledališču Park v Murski Soboti. V tem okolju je reformacija pustila močan pečat, saj tam deluje več evangeličanskih cerkvenih skupnosti. Nastopajoči so se Trubarju in slovenskemu jeziku poklonili skozi glasbo, ples, pripovedi in poezijo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Primož TrubarSlovenijaslovenščinajezikzgodovinaproslavakulturadan reformacijepraznikslovenski jezikIgnacija Fridl Jarcreformacija
ZADNJE NOVICE
21:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNO

Še ena hujša prometna nesreča, ženska je izgubila življenje

V prometni nesreči sta bila udeležena 83-letnik in 82-letnica.
30. 10. 2026 | 21:45
21:40
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Proslava, posvečena jeziku: Molčimo, medtem ko se na slovenskih univerzah krši pravica do izobraževanja v slovenščini (FOTO)

Na proslavi pred dnevom reformacije počastili slovenski jezik v različnih izraznih oblikah.
30. 10. 2026 | 21:40
21:36
Bulvar  |  Domači trači
LIPA

Oglasil se je Martin Golob in sporočil: »Žalostno novico imam za vas« (VIDEO)

Po njegovih besedah ima tista lipa med 200 in 250 let.
30. 10. 2026 | 21:36
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

So obdobja, ko življenje postane nenavadno natančno. Kot bi se čas ustavil in začel počasi razkrivati, kar je bilo dolgo skrito pod površjem.
30. 10. 2026 | 21:00
20:42
Novice  |  Slovenija
PROFIT

Župan Rakovec bi zemljišče za pravoslavno cerkev v Kranju najprej prodal, nato spreminjal namembnost: kdo bi pobral razliko?

Arhitekt opozarja, da bi lahko načrtovani postopek pomenil negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. Kranjski župan Matjaž Rakovec medtem drugače pojasnjuje spremembo prostorskega načrta, v zgodbi pa se pojavlja tudi zemljišče v Ljubljani.
30. 10. 2026 | 20:42
20:19
Novice  |  Svet
KITAJSKA

Neverjetno: isto injekcijo so uporabili pri kar 78 učencih

Incident se je zgodil v srednji šoli v okrožju Kangping v provinci Liaoning med rutinskim testiranjem na tuberkulozo.
30. 10. 2026 | 20:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki