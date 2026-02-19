Prostovoljcem prekipelo: »Frajerji v avtih višjega cenovnega razreda, ki namenoma povozite živali ...«

Na Facebook strani Pomagajmo žabicam so objavili zapis, ki ne skriva ogorčenja. Prostovoljci, ki v teh dneh ob cestah prenašajo dvoživke na varno, opozarjajo na nevarno in, kot so zapisali brez olepševanja, tudi zlonamerno ravnanje nekaterih voznikov. »Frajerji v avtih višjega cenovnega razreda, ki mimo nas načrtno pohodite gas, načrtno povozite živali, načrtno zapeljete v luže čisto ob pločniku, da si potem ja cel moker … kako bi vas bilo fajn priklopiti na kake analitske mašine in pogledati, kateri del možganov vam ob tem zasveti,« so zapisali. Sprašujejo se, ali gre za »center za zlobo«, za »ugodje« ali kaj drugega. V zapisu poudarjajo, da imajo vozniki možnost zmanjšati hitrost, malo obvoziti ali počakati, a se nekateri kljub temu odločijo drugače. Takšno ravnanje označujejo kot izživljanje nad šibkejšimi in se sprašujejo, ali je takšna zloba prirojena ali priučena.

Omenili so tudi težavo metanja pločevink in drugih smeti iz avtomobilov, ki jih prav tako pobirajo ob cestah: »Ne pobiramo ‘tujih odpadkov’, pobiramo smeti s planeta, na katerem živimo,« so zapisali.

Opozarjajo tudi na, kot pravijo, sovraštvo do ljudi, ki pomagajo živalim. »Nobenega ne motimo, pa boš namenoma dobil celo lužo po sebi,« so zapisali. Dodali so še, da so jih nekateri z nasmeški spraševali, ali dvoživke »nabirajo za jest«.

»Na vsako rit mora biti vsaj en, ki pomaga«

Kljub razočaranju nad ravnanjem posameznikov poudarjajo, da jih vodi drugačna miselnost. »Na vsako rit, ki počne zgoraj našteto, mora biti vsaj en, ki pomaga in dela dobro,« so zapisali. Spomnili so, da s prenašanjem dvoživk ne pomagajo le posameznim živalim, temveč celotnemu ekosistemu. Če pomagamo dvoživkam, pomagamo naravi, poudarjajo, posredno pa tudi prihodnjim generacijam. Ob tem so izpostavili še težavo metanja pločevink in drugih smeti iz avtomobilov, ki jih prav tako pobirajo ob cestah. »Ne pobiramo ‘tujih odpadkov’, pobiramo smeti s planeta, na katerem živimo,« so zapisali.

V dežju prenesli okoli sto dvoživk

Kljub deževnemu in mrzlemu vremenu so bili v Hrašah na terenu. »V polni postavi, torej trije mulci in jaz,« je pojasnil avtor zapisa. Skupaj so prenesli okoli sto dvoživk, od tega 25 rjavih žab, preostalo so bile krastače.

Na koncu so se zahvalili vsem, ki pomagajo. Njihov zapis pošilja jasno opozorilo: ceste niso le prizorišče prometa, temveč se tam borijo za preživetje drobna bitja, lepo pa se vidi tudi, kakšen odnos imamo ljudje eden do drugega in do sveta, v katerem živimo.