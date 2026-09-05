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Proti Arminu Đutoviću je decembra 2024 posredovalo šest policistov: po davljenju ga 4 minute niso oživljali (FOTO)

Eden od njih naj bi mu z davljenjem prizadejal usodne poškodbe.
Obtoženi (z leve) Marko Goleš, Nika Marčič in Maja Vojsk krivde niso priznali. FOTO: Jože Suhadolnik
Obtoženi (z leve) Marko Goleš, Nika Marčič in Maja Vojsk krivde niso priznali. FOTO: Jože Suhadolnik
Aleksander Brudar
 5. 9. 2026 | 05:00
8:20
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Družini Đutović iz Ljubljane se je 11. decembra 2024 podrl svet. Tistega dne se je moralo od Armina za vedno posloviti njegovih šest mladoletnih otrok, žena, starši ter tudi brat Adel Đutović. Zadnji, ki je Slovencem postal znan kot nekdanji TV-voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska z Nino Osenar, je bil že takrat prepričan, da bi Armin še lahko živel, če bi med policijsko intervencijo v središču Ljubljane šesterica policistov postopala zakonito. Tako pa je po treh dneh v ljubljanskem kliničnem centru umrl. Arminov brat Adel Đutović s pooblaščencem Jakom Pengovom FOTO: ...
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