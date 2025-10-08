Proti gneči z novo obvoznico, krvavo jo bodo potrebovali

NA VRHNIKI

Na Vrhniki ne le načrtujejo, ampak tudi urejajo novo severno obvozno cesto.

V času poletnih zastojev na primorski avtocesti trpijo kraji, v katerih so izvozi. Prenekateri avtocestni popotnik se odloči, da bo srečo in hitrejšo pot do cilja poiskal na lokalnih cestah; te se zabašejo tako rekoč ob vsaki malce večji gneči ali prometni nesreči na avtocestnem križu. »Težavo imamo, ker se Vrhnika zabaše, iz zdravstvenega doma ne more biti intervencije, enako iz gasilskega,« življenjsko-premoženjsko ogroženost v prometnih zamaških za lokalni živelj strne Daniel Cukjati, župan Vrhnike. Po Tankovski mimo središča Marsikje se – bolj zaradi turističnih kot delavskih migracij – ...