  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KJE JE MEJA?

"Kosmata" Ljubljančanka razburja mimoidoče: nekateri se smejijo, druge spravlja v zadrego

V prestolnici je te dni marsikdo obstal pred plakatom, ki oglašuje lasersko odstranjevanje dlak. Na njem je prikazana vitka ženska v kopalkah, iz bikink pa v vse smeri kipijo šopi sramnih dlak.
Oglas je razdelil javnost – nekaterim se zdi zabaven in provokativen, drugim neokusen in ponižujoč. FOTO: Bralec
Oglas je razdelil javnost – nekaterim se zdi zabaven in provokativen, drugim neokusen in ponižujoč. FOTO: Bralec
N. P.
 6. 11. 2025 | 08:21
 6. 11. 2025 | 10:37
2:52
A+A-

Oglas je razdelil javnost: nekaterim se zdi zabaven in provokativen, drugim neokusen in ponižujoč. Zakaj nas takšni prizori še vedno spravijo v nelagodje? Psihologi pravijo, da telo in dlake ostajajo eno zadnjih družbenih tabujev – še posebej, ko gre za žensko telo. Dolga desetletja oglaševanja so gradila ideal »gladke kože«, zato vsak prikaz telesa, ki se odmika od te norme, izzove močan čustveni odziv: smeh, odpor ali sram.

Čeprav je pri plakatu jasno, da gre za umetne kocine, mnogi gledalci reagirajo instinktivno – s telesnim nelagodjem, ki ga sproži vizualna »kršitev lepotnega ideala«. Oglasu je mogoče očitati tudi pretirano seksualizacijo in komercialno provokacijo, s katero podjetje išče pozornost za vsako ceno. 

Plakat že na sodišču

Za mnenje o mejah tovrstnega oglaševanja smo se obrnili na Oglaševalsko razsodišče, kjer preverjamo, ali oglas krši Kodeks oglaševalskih standardov. Povedali so nam, da so že prejeli prijavo zoper ta oglas in ga bo sodišče obravnavalo. Zato ustreznosti plakata do pravnomočnosti odločbe ne komentirajo.

So pa pri Marketing magazinu za mnenje o plakatu povprašali strokovnjake iz slovenskih oglaševalskih agencij. »Kontroverznost in humor sta lahko vrhunska elementa pri podajanju sporočil ali grajenju blagovne znamke. A delujeta le, kadar podpirata idejo ali sta postavljena v kontekst. Tukaj pa se zdi, da je bila provokacija cilj sama po sebi. Zato plakat deluje, kot da je ideja nastala nepremišljeno – nekje za gostilniško mizo, v precej okajenih razmerah,« pravi Goran Radinović, ustanovitelj in kreativni direktor v agenciji Aritmija.

Tangice z umetnimi dlačicami

Ta primer v zadnjem času ni prvi, ki poraščenost »tam spodaj« vrača v ospredje. Nedavno je resničnostna zvezdnica Kim Kardashian v sklopu svoje znamke oblačil predstavila nenavaden kos spodnjega perila: tangice, na katerih se bohotijo dolge kocine. Na voljo so bile v dvanajstih barvah in teksturah, od kodrastih do ravnih, zanje je bilo potrebno odšteti približno 30 evrov. Razprodale so se v pičlih nekaj urah. 

Ali to pomeni, da so dlake v sramnem predelu znova modne? Ali gre le za marketinško potezo, s katero je lepotica pritegnila še več pozornosti? Več o kontroverznem kosu perila lahko preberete v tem članku.

image_alt
Bi jih imeli: provokativne tangice Kim Kardashian razprodane v nekaj urah

Več iz teme

oglaševanjeoglasmarketingkocinedlakeporaščenostsramne dlačice
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kam na martinovo pojedino? 10 gostiln po Sloveniji, ki jih splet izpostavlja kot najboljše izbire

Zbrali smo 10 preverjenih gostiln iz vseh regij, ki so jih v komentarjih, člankih, forumih in objavah priporočili kot odlične izbire za martinovo praznovanje.
Kaja Berlot6. 11. 2025 | 11:30
11:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOM

Ste slišali, koliko škode ima lastnik novogradnje v okolici Slovenske Bistrice?

Policija išče vlomilca.
6. 11. 2025 | 11:19
11:01
Lifestyle  |  Izlet
RAZGLEDNIK IN ROMARSKA POT

Ideja za izlet: Svete Višarje so romarski kraj in delujejo kot iz škatlice (FOTO)

Svete Višarje so vedno živele od množice romarjev, ki že stoletja prihajajo od vsepovsod in so oblikovali široko pot.
6. 11. 2025 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
STARANJE

11 sprememb, ki jih mora narediti vsaka ženska po 50. letu za dolgo in zdravo življenje

Skrivnost dolgega in zdravega življenja ni v popolnosti, temveč v doslednosti majhnih, pametnih odločitev.
Miroslav Cvjetičanin6. 11. 2025 | 11:00
10:59
Bulvar  |  Tuji trači
ODZIVI

David Beckham je postal vitez, odziv sina Brooklyna pa je šokiral vse

David Beckham je vendarle dočakal častno nagrado.
6. 11. 2025 | 10:59
10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki