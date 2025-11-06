Oglas je razdelil javnost: nekaterim se zdi zabaven in provokativen, drugim neokusen in ponižujoč. Zakaj nas takšni prizori še vedno spravijo v nelagodje? Psihologi pravijo, da telo in dlake ostajajo eno zadnjih družbenih tabujev – še posebej, ko gre za žensko telo. Dolga desetletja oglaševanja so gradila ideal »gladke kože«, zato vsak prikaz telesa, ki se odmika od te norme, izzove močan čustveni odziv: smeh, odpor ali sram.

Čeprav je pri plakatu jasno, da gre za umetne kocine, mnogi gledalci reagirajo instinktivno – s telesnim nelagodjem, ki ga sproži vizualna »kršitev lepotnega ideala«. Oglasu je mogoče očitati tudi pretirano seksualizacijo in komercialno provokacijo, s katero podjetje išče pozornost za vsako ceno.

Plakat že na sodišču

Za mnenje o mejah tovrstnega oglaševanja smo se obrnili na Oglaševalsko razsodišče, kjer preverjamo, ali oglas krši Kodeks oglaševalskih standardov. Povedali so nam, da so že prejeli prijavo zoper ta oglas in ga bo sodišče obravnavalo. Zato ustreznosti plakata do pravnomočnosti odločbe ne komentirajo.

So pa pri Marketing magazinu za mnenje o plakatu povprašali strokovnjake iz slovenskih oglaševalskih agencij. »Kontroverznost in humor sta lahko vrhunska elementa pri podajanju sporočil ali grajenju blagovne znamke. A delujeta le, kadar podpirata idejo ali sta postavljena v kontekst. Tukaj pa se zdi, da je bila provokacija cilj sama po sebi. Zato plakat deluje, kot da je ideja nastala nepremišljeno – nekje za gostilniško mizo, v precej okajenih razmerah,« pravi Goran Radinović, ustanovitelj in kreativni direktor v agenciji Aritmija.

Tangice z umetnimi dlačicami

Ta primer v zadnjem času ni prvi, ki poraščenost »tam spodaj« vrača v ospredje. Nedavno je resničnostna zvezdnica Kim Kardashian v sklopu svoje znamke oblačil predstavila nenavaden kos spodnjega perila: tangice, na katerih se bohotijo dolge kocine. Na voljo so bile v dvanajstih barvah in teksturah, od kodrastih do ravnih, zanje je bilo potrebno odšteti približno 30 evrov. Razprodale so se v pičlih nekaj urah.

Ali to pomeni, da so dlake v sramnem predelu znova modne? Ali gre le za marketinško potezo, s katero je lepotica pritegnila še več pozornosti? Več o kontroverznem kosu perila lahko preberete v tem članku.