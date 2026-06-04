Prva poteza Janševe vlade razburila Goloba: »Tu smo. Začelo se je.«

Komaj se je končala mirna primopredaja oblasti med Robertom Golobom in Janezom Janšo, že je sledila poteza, ki je sprožila oster odziv odhajajočega premierja. Golob je na Facebooku zapisal, da je bila »takoj ob prihodu nove vlade« z vladne zgradbe sneta palestinska zastava. Zapisal je, da se je to zgodilo prav na drugo obletnico slovenskega priznanja Palestine. Slovenija je Palestino priznala 4. junija 2024, Golob pa je časovno ujemanje označil za žalostno naključje nove vlade. »Niti eno minuto ne sme več plapolati zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje,« je zapisal.

Le malo pred tem sta Golob in Janša ob primopredaji nastopila precej spravljivo. Golob je novemu premierju čestital in mu zaželel modrosti, Janša pa se mu je zahvalil za dobre želje. Na zunaj kulturno, mirno, skoraj optimistično. A Golobov zapis kaže, da političnega premirja ni bilo dolgo. Odhajajoči premier meni, da palestinska zastava na vladni zgradbi ni bila le simbol za Palestince, ampak tudi za »pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir«. Dodal je, da je prejšnja vlada v svoji politiki ravnala načelno, saj sta po njegovih besedah na vladni zgradbi plapolali tako ukrajinska kot palestinska zastava. Golob pravi, da je bila obsodba vojnih zločinov in trpljenja Ukrajincev in Palestincev vodilo njegove vladne politike, »kjer ni bilo prostora za dvojne standarde«.

Najostrejši del zapisa je Golob prihranil za konec. Potezo nove vlade je označil za simbolno in pomenljivo. »Prvo dejanje v prvem trenutku nove vlade pove več kot tisoč besed. Tu smo. Začelo se je. Slovenija je postavljena na sramotno stran zgodovine.« S tem je že prvi dan nove oblasti jasno nakazal, da bo odnos do Palestine ena od političnih točk, pri kateri stara in nova vlada še vedno ne bosta govorili skupnega jezika.