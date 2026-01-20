  • Delo d.o.o.
VINARSTVO

Prva slovenska članica v mednarodnem združenju

Pomembno poslanstvo za Puklavec Family Wines.
Zavezani so k spodbujanju najboljših praks, je povedala Tatjana Puklavec. FOTO: Arhiv PFW
O. B.
 20. 1. 2026 | 12:45
Iz Santa Rose v Kaliforniji in Vilafranca del Penedesa v Španiji je v teh zimskih dneh prispela vesela novica za enega osrednjih slovenskih vinarjev. Puklavec Family Wines iz Ormoža z vstopom v mednarodno združenje International Wineries for Climate Action postavlja standarde na področju zmanjševanja ogljičnih emisij v Sloveniji. Z vključitvijo nove vinske kleti se članstvo IWCA zdaj razteza že prek 15 držav po svetu. »Veseli smo, da lahko v IWCA pozdravimo Puklavec Family Wines, našo prvo slovensko članico,« je sporočila Katie Jackson, predsednica IWCA, ki je dodala: »To je poseben mejnik za IWCA, saj zdaj zastopamo vinska podjetja v 15 državah po svetu in zagovarjamo pomen doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050 v skladu s pobudo Združenih narodov Race to Zero.«

Za spremembe

»Ponosni smo, da se pridružujemo družini IWCA, veselimo se medsebojnega učenja in izmenjave znanja po vsem svetu, na vseh področjih poslovanja. Zmanjševanje ogljičnih emisij je ključno za delovanje vinskega sektorja v prihodnosti, zato smo zavezani k ustvarjanju sprememb in spodbujanju najboljših praks v našem delovanju,« je povedala Tatjana Puklavec, lastnica PFW. Sicer pa, IWCA aktivno vabi vse vinske kleti, ki jih zanima njihovo poslanstvo, da stopijo v stik z njimi. Organizacija je odprta za vsa vinska podjetja, vključena v proizvodni proces, od vinogradništva do polnjenja, ki verjamejo v strateško ukrepanje za pospeševanje inovativnih podnebnih rešitev.

Zmanjševanje ogljičnih emisij je ključno za delovanje vinskega sektorja v prihodnosti.

Mednarodno združenje sta februarja 2019 ustanovili družini Familia Torres (Španija) in Jackson Family Wines (ZDA), vodilni vinski družini z globokimi okoljskimi vrednotami in strastjo do ohranjanja svetovne vinske dediščine v obdobju podnebnih sprememb. IWCA je prejela nagrado Wine Enthusiast Social Visionary Wine Star Award 2019 in nagrado The Drinks Business Best Green Initiative Award 2021 za vodilno vlogo pri povezovanju skupnih podnebnih ukrepov v vinskem sektorju. IWCA je partner pobude Združenih narodov Race to Zero, največjega globalnega zavezništva za dosego neto ničelnih ogljičnih emisij najpozneje do leta 2050. IWCA se je kampanji pridružila leta 2021 in postala prva zagovornica v vinskem in kmetijskem sektorju, ki spodbuja takojšnje rešitve za približevanje podnebno pozitivnemu delovanju vinarjev in lastnikov vinogradov.

Organizacija k sodelovanju vabi vsa vinska podjetja. FOTO: Arhiv PFW
