Prva smrt v Sloveniji zaradi malarije, zbolel je celo Lado Bizovičar: »Mislil sem, da sem pametnejši od zdravnikov«

TROPSKA BOLEZEN

V zadnjih mesecih porast nevarne bolezni, povezane z Zanzibarjem.mOd petih sprejetih bolnikov letos so trije potrebovali intenzivno terapijo.

Ko iz sive, mrzle Slovenije pobegnemo v tople kraje, na sonce, palme in turkizno morje, navadno mislimo na oddih, ne pa na bolezen, ki lahko ubija. Mnogi se na počitnice brezskrbno odpravijo v eksotične kraje, kjer lahko nanje preži ena najnevarnejših bolezni na svetu. V UKC Ljubljana so namreč v kratkem času zaznali izrazit porast primerov malarije, eden od bolnikov pa je zaradi zapletov umrl. Malarija je ena najbolj razširjenih nalezljivih in smrtonosnih bolezni na svetu. Za približno 40 odstotkov svetovnega prebivalstva, ki živi v tropskem in subtropskem pasu, je vsakdanja realnost. V ...