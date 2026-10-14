Prve pokojnine zamujajo, a zimski in letni dodatek bosta kmalu višja! Poglejte za koliko

Zimski dodatek, ki je bil s pokojninsko reformo uveden kot nova sistemska pravica, se letos nadaljuje v višjem znesku. Upravičenci bodo z izplačilom pokojnine za november prejeli 170 evrov. Prihodnje leto se bo znesek zvišal še za 20 evrov in bo znašal 190 evrov.

Vsi upravičenci prejmejo enak osnovni znesek. Izjema so prejemniki sorazmernih pokojnin po mednarodnih pogodbah, pri katerih se zimski dodatek izplača v sorazmernem delu.

Na ZPIZ medtem 65.000 nerešenih zahtevkov

Ob pripravah na novembrsko izplačilo zimskega dodatka se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje soočajo tudi z velikimi zaostanki pri reševanju zahtevkov. Po poročanju Prvega programa Radia Slovenija je trenutno nerešenih okoli 65.000 zahtevkov, medtem ko jih je bilo konec lanskega leta manj kot 49.000. Zaostanki so se povečali tudi pri postopkih za prvo izplačilo pokojnine.

Generalni direktor ZPIZ Marjan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da je eden od razlogov več kot 20 novosti, ki jih je prinesla pokojninska reforma. Izračuni so zato zahtevnejši, pozneje kot običajno pa so bili objavljeni tudi revalorizacijski količniki. Čas od izdaje odločbe do dejanskega nakazila pokojnine se je zaradi tega podaljšal tudi do meseca in pol.

Na ZPIZ pričakujejo, da bi se morale razmere urediti v približno pol leta. Kljub zaostankom zagotavljajo, da bodo nove pokojnine izplačane najpozneje do konca prvega meseca po upokojitvi. Zavod se ob tem spoprijema tudi s kadrovsko stisko. Zaposleni opravljajo nadure, delavce prerazporejajo med posameznimi področji, obremenitev referentov pa naj bi se ponekod povečala celo za dvakrat.

Konec novembra še dodatno delo

Dodaten organizacijski zalogaj ZPIZ čaka prav konec novembra, ko bo moral poleg rednih pokojnin izvesti še izplačilo zimskega dodatka. Ta je del širše pokojninske reforme, s katero država postopoma spreminja več delov pokojninskega sistema.

Eden največjih dolgoročnih izzivov ostaja staranje prebivalstva. Pričakovana življenjska doba se namreč dolgoročno podaljšuje, zato država in finančne institucije vse bolj poudarjajo tudi pomen dodatnega varčevanja za starost, med drugim v drugem pokojninskem stebru. Predlog, da bi bila vključitev vseh zaposlenih v drugi pokojninski steber obvezna, pa za zdaj ni bil sprejet