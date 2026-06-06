  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLITIČNI PREOBRAT

Prve poteze nove vlade: kadrovske menjave in optimizacija javnega sektorja, razmišljajo tudi o dvigu DDV

Medtem ko premier Janez Janša zavrača politične čistke, finančno ministrstvo išče dodatne vire za financiranje obrambnih izdatkov in drugih proračunskih obveznosti.
Janez Janša in Robert Golob ob primopredaji poslov FOTO: Blaž Samec

Janez Janša in Robert Golob ob primopredaji poslov FOTO: Blaž Samec

Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec

Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec

Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec

Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec

Izvolitev nove vlade in prisege ministrov 04.06.2026 FOTO: Blaz Samec

Izvolitev nove vlade in prisege ministrov 04.06.2026 FOTO: Blaz Samec

Janez Janša in Robert Golob ob primopredaji poslov FOTO: Blaž Samec
Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec
Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec
Izvolitev nove vlade in prisege ministrov 04.06.2026 FOTO: Blaz Samec
Aleksander Brudar
 6. 6. 2026 | 07:14
3:58
A+A-

»Mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšiste, ker mislimo, da na tak način nikamor ne pridemo.« Tako je v četrtek, le nekaj ur pred zaprisego novih ministrov 16. slovenske vlade, njihov nadrejeni, premier Janez Janša, odgovoril svojemu predhodniku Robertu Golobu. Ta je namreč povedal, da je najbolj ponosen na to, »da smo v državo vrnili normalnost«.

Ob primopredaji poslov je Golob Janši zaželel srečo, »dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da bo glede na njegove izkušnje to zmogel«. Janša pa mu je vrnil zahvalo »za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali«. V četrtkovih večernih urah se je nato na ustanovni seji že sestala četrta Janševa vlada. Obravnavala je predvsem kadrovska vprašanja. Med drugim je imenovala državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade, zamenjala nadzornike Elesa in Borzena, za v. d. generalnega direktorja policije in Fursa imenovala Danijela Lorbka ter Janka Preaca, novi šef Sove je postal Janez Stušek.

Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec
Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec

Včeraj so sledile še primopredaje poslov na posameznih ministrstvih. Med medijsko najbolj obleganimi je bila tista na notranjem ministrstvu. Po prevzemu poslov od zdaj že nekdanjega notranjega ministra Branka Zlobka je novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz takoj sporočil, da stanje na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ni »najbolj rožnato«. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je »glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah« navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi »ureditev stvari« v zakonu o javnih uslužbencih, do tedaj pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije.

Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov z dosedanjim ministrom Borutom Sajovicem napovedal, da bodo zaveze Natu, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi. Enako pomemben del njegovega dela bo tudi sistem zaščite in reševanje. Po njegovih ocenah je ta eden največjih ponosov Slovenije. »Prostovoljci, gasilci in vsi drugi pripadniki sistema bodo imeli v meni in moji ekipi zanesljivega partnerja, sogovornika in zaveznika.«

Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec
Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec

Janša je sicer že pred potrditvijo njegove ministrske ekipe v državnem zboru optimistično napovedal: »V vsakem primeru pa bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.« Tako je parafraziral izjavo iz 26. junija 1991, to je: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« ki jo je na Trgu republike izrekel prvi slovenski predsednik Milan Kučan. Da bomo v naslednjih letih zaradi nove desnosredinske vlade priča številnim spremembam, ni več nobenega dvoma. Prva simbolna je bila umik palestinske zastave z vladne palače.

Finančni minister Andrej Šircelj je za portal Info360 že razložil, da bo treba glede na dvig obrambnih izdatkov, ki ga je Slovenija sprejela po opozorilih Nata, in glede na posledice interventnega zakona o razvoju Slovenije poiskati dodatne vire financiranja. Eden od mogočih ukrepov bi lahko bil tudi dvig davka na dodano vrednost. Samo za eno odstotno točko višji DDV bi namreč ob enaki porabi v državni proračun prinesel dobrih 300 milijonov evrov. Ob tem je še povedal, da bo vsak minister pregledal, ali je trenutna ureditev glede števila zaposlenih v javnem sektorju ustrezna, in predlagal optimizacijo. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Janez Janšavladanova vladaSDS
ZADNJE NOVICE
08:15
Novice  |  Slovenija
ZATEMNITEV

Zakaj je eden od kabelskih operaterjev zatemnil Thompsona, drugje Slovenci koncert gledali nemoteno?

So bile res razlog avtorske pravice?
Mitja Urbančič6. 6. 2026 | 08:15
08:06
Novice  |  Slovenija
ROJSTNODNEVNA ŽELJA

Teo si namesto igrač želi zdravja: za novo upanje potrebuje 2,5 milijona evrov

Deček se bori z nevarno in zahrbtno Duchennovo mišično distrofijo.
6. 6. 2026 | 08:06
08:00
Bulvar  |  Glasba in film
ŠOKKAST V KRIŽANKAH

Plestenjakovih 35

Jan Plestenjak bo s simfoniki v soboto nastopil na razprodanem koncertu v Ljubljanskih križankah. Slovenske novice bomo tam.
6. 6. 2026 | 08:00
07:48
Bulvar  |  Glasba in film
PRIPRAVE NA VRHUNCU

Šef Plestenjakovega banda razkril: »Jaz sem samo selektor te reprezentance, on pa lastnik kluba« (VIDEO)

Pred razprodanim sobotnim koncertom Jana Plestenjaka v Križankah smo na vaji s simfoniki ujeli tudi šefa njegovega benda Anžeta Langusa Petroviča. Razkril je, zakaj bo večer poseben, zakaj ne potrebujejo velikih učinkov in kako je bilo videti, ko je Jan med vajo zaplesal kot najstnik.
6. 6. 2026 | 07:48
07:35
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZELENO

Junij na vrtu: kaj zamenjati, kaj okrepiti in kaj še posaditi

Junij je idealen čas za pregled vrta. Zamenjajte šibke rastline, posadite nove, poskrbite za gnojenje, zalivanje in zastirko.
6. 6. 2026 | 07:35
07:29
Novice  |  Slovenija
VINO EURO 2026

Slovenski vinarji v boj za evropski naslov: v finalu jih čakajo Italijani

Proti gostiteljem prvenstva bodo lovili že svojo peto evropsko zvezdico.
Lovro Kastelic6. 6. 2026 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki