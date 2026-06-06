Prve poteze nove vlade: kadrovske menjave in optimizacija javnega sektorja, razmišljajo tudi o dvigu DDV

»Mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšiste, ker mislimo, da na tak način nikamor ne pridemo.« Tako je v četrtek, le nekaj ur pred zaprisego novih ministrov 16. slovenske vlade, njihov nadrejeni, premier Janez Janša, odgovoril svojemu predhodniku Robertu Golobu. Ta je namreč povedal, da je najbolj ponosen na to, »da smo v državo vrnili normalnost«.

Ob primopredaji poslov je Golob Janši zaželel srečo, »dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da bo glede na njegove izkušnje to zmogel«. Janša pa mu je vrnil zahvalo »za stvari, ki so bile dobro narejene, nekoliko manj pa za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali«. V četrtkovih večernih urah se je nato na ustanovni seji že sestala četrta Janševa vlada. Obravnavala je predvsem kadrovska vprašanja. Med drugim je imenovala državne sekretarje na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade, zamenjala nadzornike Elesa in Borzena, za v. d. generalnega direktorja policije in Fursa imenovala Danijela Lorbka ter Janka Preaca, novi šef Sove je postal Janez Stušek.

Vlada je za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča. FOTO: Blaž Samec

Včeraj so sledile še primopredaje poslov na posameznih ministrstvih. Med medijsko najbolj obleganimi je bila tista na notranjem ministrstvu. Po prevzemu poslov od zdaj že nekdanjega notranjega ministra Branka Zlobka je novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz takoj sporočil, da stanje na področju, ki bo odslej pod njegovim okriljem, ni »najbolj rožnato«. Med ukrepi, ki jih je treba čim prej implementirati, je »glede na stanje prometne varnosti in stanje na avtocestah« navedel vzpostavitev avtocestne policije. Čaka ga tudi »ureditev stvari« v zakonu o javnih uslužbencih, do tedaj pa bo po Matozovi napovedi pripravljen tudi razpis za generalnega direktorja policije.

Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob primopredaji poslov z dosedanjim ministrom Borutom Sajovicem napovedal, da bodo zaveze Natu, ki segajo že v leto 2014, izpolnjevali odgovorno, transparentno in skladno z nacionalnimi interesi. Enako pomemben del njegovega dela bo tudi sistem zaščite in reševanje. Po njegovih ocenah je ta eden največjih ponosov Slovenije. »Prostovoljci, gasilci in vsi drugi pripadniki sistema bodo imeli v meni in moji ekipi zanesljivega partnerja, sogovornika in zaveznika.«

Janša skupaj z novimi ministri FOTO: Blaž Samec

Janša je sicer že pred potrditvijo njegove ministrske ekipe v državnem zboru optimistično napovedal: »V vsakem primeru pa bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.« Tako je parafraziral izjavo iz 26. junija 1991, to je: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« ki jo je na Trgu republike izrekel prvi slovenski predsednik Milan Kučan. Da bomo v naslednjih letih zaradi nove desnosredinske vlade priča številnim spremembam, ni več nobenega dvoma. Prva simbolna je bila umik palestinske zastave z vladne palače.

Finančni minister Andrej Šircelj je za portal Info360 že razložil, da bo treba glede na dvig obrambnih izdatkov, ki ga je Slovenija sprejela po opozorilih Nata, in glede na posledice interventnega zakona o razvoju Slovenije poiskati dodatne vire financiranja. Eden od mogočih ukrepov bi lahko bil tudi dvig davka na dodano vrednost. Samo za eno odstotno točko višji DDV bi namreč ob enaki porabi v državni proračun prinesel dobrih 300 milijonov evrov. Ob tem je še povedal, da bo vsak minister pregledal, ali je trenutna ureditev glede števila zaposlenih v javnem sektorju ustrezna, in predlagal optimizacijo.